Alemán acusa a Prisa de violar la Ley de Inversión Extranjera con Radiópolis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Corporativo Coral, que pertenece a Grupo Alemán, acusa que su socio en Radiópolis, el español Grupo Prisa, viola la Ley de Inversión Extranjera al poseer el 50 por ciento de las acciones cuando la ley permite un 49 por ciento en radiodifusión. La empresa de Miguel Alemán Magnani , presidente ejecutivo de la aerolínea mexicana Interjet, ya había cuestionado que Prisa tuviera el control editorial de Radiópolis, pero es la primera vez que cuestiona como tal la participación accionaria de Prisa. En un comunicado de prensa, Grupo Coral acusa que, con base en el artículo séptimo de la Ley de Inversión Extranjera, la inversión extranjera en el país puede participar hasta en un 49% en radiodifusión. Mientras que en España se permite, de acuerdo a su legislación, hasta en un 25% de inversión extranjera en radiodifusión. “En México, con base en tal reciprocidad, no podría admitir inversión extranjera de esa nación más que en ese mismo porcentaje”, manifestó Coral. En 2001, Televisa, quien entonces era dueño del 50 por ciento de las acciones, y Prisa utilizaron una figura de “inversión neutra” para que el consorcio de medios español pudiera tener el 50 por ciento de las acciones. Sin embargo, las acciones neutras limitaron los derechos corporativos de Prisa. https://www.proceso.com.mx/648429/prisa-demandara-a-grupo-coral-y-defendera-su-parte-de-radiopolis Coral asegura que Miguel Alemán Magnani cedió a Prisa el control de Radiópolis y ahora busca revertir el contrato con base en la ley de Inversión Extranjera que pone límites para que una transnacional no pueda tener el control de un sistema de radio en México, por tratarse de una actividad estratégica y prioritaria y porque el espectro radioeléctrico es un bien de la Nación. Luis Cervantes, abogado de la familia Alemán, dijo aque cuando revisó el contrato y se percató de la presunta “ilegalidad”, acudió al Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México para que suspendiera el contrato en tanto se resuelve en un tribunal arbitral la nulidad del mismo. Sin embargo, el pasado 10 de septiembre, el juez ordenó tener por no presentada la demanda de medidas pre arbitrales argumentando que fue firmada por una persona distinta a la firma utilizada por esa empresa para acceder al portal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, habilitado para la presentación virtual de demandas ante la imposibilidad de presentación física de documentación como consecuencia de la pandemia de covid-19. “Lo que resolvió el Juez Sexagésimo Tercero Civil es totalmente ilegal (ningún juez puede revocar sus propias determinaciones). Las medidas se dictaron con plenitud de jurisdicción y estaban en pleno vigor para cuando el 21 de agosto del 2020 se celebró la Asamblea Especial de Accionistas de Sistema Radiópolis, S. A. de C. V. que, además de designar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de dicha emisora, removió a Francisco Cabañas del cargo de Director General, nombrando en su lugar a Ignacio Carral Kramer”, señaló la defensa de Coral en un comunicado. Según Coral la última palabra sobre la resolución del Juez Sexagésimo Tercero Civil la tendrá un juez de amparo. https://www.proceso.com.mx/645320/miguel-aleman-dirimira-conflicto-por-radiopolis-en-un-panel-arbitral