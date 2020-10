Profeco ubica la gasolina más barata, más cara y las estaciones con irregularidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la verificación que se realizó la semana pasada a las gasolineras del país se encontraron 27 bombas con irregularidades, 12 de las cuales tenían pulsadores en las mangueras para suministrar el flujo de combustible que reducía el volumen despachado, informó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Scheffield Padilla. En la conferencia de prensa matutina, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario especificó que estas irregularidades fueron descubiertas, una, en Tihuatlán, Veracruz, el pasado miércoles 9, en la gasolinera con número de permiso PL/10805/EXP/ES/2015. “Se colocaron los sellos con la leyenda de inmovilizado en 12 instrumentos de medición que presentaron esta anomalía. Ya se ha dado vista y denuncia en la Fiscalía General de la República”, indicó. Y recordó que la revisión se realiza a partir de las quejas o denuncias de la población en la APP LitroXLitro, disponible para los sistemas Android e IOS. Con la información que arrojó esa aplicación se pudo detectar que la gasolina más barata es despachada por Franquicia Pemex, de Veracruz, Veracruz –con un precio de 15.85 pesos por litro-- y en Soriana, también en esa localidad, a 16.05 pesos el litro. “Ahora Soriana le anda ganando a Costco Gas, entonces que se ponga buena la competencia para que den precios bajos. De eso es de lo que ocupamos para que muchas gasolineras se esfuercen para dar mejor precio al consumidor”, señaló Scheffield Padilla. La gasolina más cara, en el otro lado del espectro, se vende en Santa Anna, Sonora, en una gasolinera de Chevron, a 20.69 pesos por litro, y en Franquicia Pemex de Jamay, Jalisco, en 20.66 pesos. En el caso de la gasolina Premium, Franquicia Pemex la oferta en 15.90 pesos en Veracruz, Veracruz, y en 16.15 pesos en Soriana, también en ese municipio. Las más caras se detectaron en Franquicia Pemex de Guasave, Sinaloa --a un precio de 22.10 pesos el litro--, y en Shell de la capital de Aguascalientes, a 21.99 pesos. “Esa Schell de Aguascalientes, Aguascalientes, también ha estado apareciendo frecuentemente con precios altos, allá todos los de Aguascalientes pueden buscar otras opciones a través de la APP LitroXLitro que las hay y muchas”, subrayó el funcionario federal. HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos En diésel, añadió, el precio fue de 15.90 pesos en la Franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, y a 16.09 pesos en Franquicia Pemex de Medellín de Bravo, en la misma entidad. Las más caras fueron de Franquicia Pemex en Guasave, Sinaloa, a 21.97 pesos por litro y 21.70 en Franquicia Pemex de General Heliodoro Castillo, Guerrero. La gasolina regular se encontró con el precio más alto en Exxon Mobil, en Monterrey, Nuevo León, a 19.92 pesos por litro, con un margen de 3.53 pesos en comparación con el margen de 28 centavos de ganancia por litro que tiene US FUEL, el más económico, con el mayor margen en Chihuahua, Chihuahua:17.31 pesos por litro. Para la Premium, en Shell de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, el precio fue de 21.89 pesos por litro, un margen de 4 pesos 89 centavos de ganancia, "bastante mandados", en comparación con Max Gas en Ramos Arizpe, Coahuila, cuyo precio al público fue 16.99 pesos por litro y un margen de 24 centavos por litro. El diésel de Oxxo Gas en Monterrey, Nuevo León, se oferta en 20.55 centavos por litro con un margen de 4.13 centavos de ganancia y 27 centavos en Zitlaltepec de Trinidad, Tlaxcala, con un precio al público de 17.20 pesos en franquicia Pemex. "Las tres marcas más caras en esta semana fueron: Chevron, Redco y Arco, y las más económicas Orsan y G500. Tenemos también un corte al 18 de septiembre en que el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo fue de 39 dólares. Ese mismo día, el promedio para diésel fue de 19.45 pesos, para la Premium de 19. 22 y de 18.73 pesos para la regular", agregó. De igual manera, recordó que las verificaciones se realizan con las denunciadas a través de la APP LitroXLitro que se sigue descargando de manera gratuita en Android y en IOS. Y se hicieron a través de 207 visitas. “Dos gasolineras no se dejaron verificar, quiere decir que algo están escondiendo, una en Silao, Guanajuato, Grupo SECA Gasolineras, en avenida Prolongación 5 de mayo 105 Centro, “para que los de Silao se cuiden de esta gasolinera que no nos dejó verificar; para cuando entremos ya sus chanchullos los han de haber tratado de componer o de arreglar y lo mismo debió de haber pasado en Servicio Teopanzolco en Cuernavaca, Morelos, en avenida Plan de Ayala número 813 esquina avenida Teopanzolco, para que tomemos muy en cuenta los consumidores este dato”, apuntó . En el caso del Gas LP, el más caro para tanque estacionario CORAGAS, 12.09 pesos por litro, se encontró en Canatlán, Durango, con un margen de 2 pesos con 92 centavos en comparación con Arteaga, Coahuila, donde está a 8.10 pesos por litro, en COMVICSA, y un margen de 1 peso 27 centavos. El cilindro de gas, Coragas, en Canatlán, Durango, fue el más caro: 22.39 pesos por kilo con 4.80 pesos de margen, alto si se compara con Gas del Trópico Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a 16.98 pesos por kilo, con un margen de 3.76 pesos. “Más de un peso de diferencia y tenemos estabilidad de los precios, aunque en estas últimas dos semanas hemos visto una tendencia a la baja en los precios promedio de Gas LP en todo el país”. También se verificaron 90 gaseras en esta semana, de las cuales dos resultaron con infracción y lamentablemente tres no se dejaron verificar. “Obviamente están ocultando que no dan completos los kilos, los litros de Gas LP. Una es Gas El Rivereño, en Abasolo, Coahuila, otra más es Edwin Estrada López, en Tecamac, Estado de México, y Gas Oleña en Acapulco, Guerrero. Y ocultando esta información nos ponen sobre aviso a los consumidores. En general, buenos resultados en las verificaciones que realizamos. Por eso, si no tienen nada que esconder estas gaseras, pues deberían dejarse verificar. Van a salir como las demás, en promedios muy aceptables en todo lo que estamos viviendo y que en consecuencia responden al consumidor” indicó. Finalmente, Scheffield Padilla agregó que también siguen monitoreando los servicios sanitarios, es decir, “quién tiene los mejores servicios, más limpios y que no los cobran”.