La Bolsa Mexicana de Valores reprocha la falta de estímulos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—El director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch, alertó que los débiles estímulos a la economía mexicana en la pandemia han retrasado la recuperación del mercado bursátil. Al participar en un podcast del Grupo Financiero Banorte, el exmiembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) señaló: “Estamos viendo mercados bursátiles que se están recuperando mucho más rápido que otros, pero ahí depende de las medidas que también cada uno de los diferentes países han ido anunciando… y en el caso de México, pues no hemos visto este tipo de medidas anunciándose, implementando este tipo de estímulos, y ello ha hecho que el mercado mexicano tenga un rezago comparado con otros mercados”. Eso no es todo, el directivo alertó que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), cayó de un máximo de 52 mil puntos en 2017 a cerca de 36 mil en la actualidad, lo cual “es un desincentivo para emisoras potenciales, ya que las valuaciones de las empresas listadas se han reducido y ése claramente es un freno para traer nuevas emisoras”. De hecho, reconoció que si se compara el número de empresas listadas o su valor de capitalización contra el Producto Interno Bruto (PIB) de México, la Bolsa Mexicana de Valores no tiene actualmente el tamaño que debería. Explicó que hay cerca de 150 empresas listadas en el mercado de capitales, o casi 500 emisores si se considera a los Fibras, certificados bursátiles y otros instrumentos. Por el lado de la demanda, hay cerca de 300 mil inversionistas directos participando en el mercado de valores, así como millones más que participan indirectamente a través de su Afore, por ejemplo. Por si fuera poco, destacó que la economía mexicana ha tenido en los años recientes un crecimiento de apenas 2%, debajo de su potencial y en 2019 prácticamente no creció la actividad, con lo que la caída estimada para 2020, impactada por el covid-19, complica el escenario para la llegada de más inversiones. Sin embargo, Oriol Bosch matizó que “claramente México es un país privilegiado, en donde tiene la gente, la geografía, la demografía, el ser vecino de la economía más grande del mundo, y todo esto es un potencial enorme para que podamos ver mayor crecimiento y entonces veríamos mucha más inversión en el país”.