ICC: detenidos, seis mil millones de dólares en inversión energética

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—Claus Von Wobeser, presidente de la International Chamber of Commerce México (ICC México), reveló que se tienen seis mil millones de dólares listos para invertirlos en el sector energético del país, pero se encuentran “parados” por los obstáculos regulatorios. En videoconferencia, el empresario señaló que “estamos optimistas de que no haya ninguna traba para realizar las inversiones. Es necesario mantener el marco jurídico actual, ya que ha generado mejores esquemas, por lo que una contrarreforma en el sector energético sería un atraso y podría provocar diferentes arbitrajes de inversión”. “Estamos seguros de la importancia estratégica en el ámbito de la economía nacional de las 26 centrales eólicas y 18 fotovoltaicas que se encuentran a punto de entrar en operación en 18 entidades de la república, con un respaldo económico de más de seis mil 400 millones de dólares de inversión directa”, agregó el líder de la ICC México. https://twitter.com/DanielRosas_/status/1310987078398889984?s=20 En esta etapa crítica para el país, dijo, estos proyectos productivos cuentan con 29 mil 517 trabajadores cuyos empleos deben ser asegurados para evitar que la profundidad de la crisis de empleo se agrave más. De acuerdo con la cámara, la puesta en marcha de estos 44 proyectos, además, de contribuir a la reducción en los precios de la electricidad, evitará que se vuelva a la vieja usanza de los subsidios que el gobierno federal otorgaba a las tarifas eléctricas. https://www.proceso.com.mx/634916/preocupa-a-empresas-globales-la-falta-de-respeto-a-las-reglas-de-inversion-icc La integración de más agentes económicos al mercado fortalecerá el modelo de “despacho económico”, que generará una reducción aún mayor en los costos de la electricidad al integrarse al espectro eléctrico nacional la energía producida a más bajo costo, señaló. Impulsar e intensificar la generación de energías limpias y renovables ayudará al país, además, a cumplir con Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá incluidos en el T-MEC, además de los objetivos de la COP 21 celebrada en París, Francia, 2015; y el numeral 7 sobre energía asequible y no contaminante, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de la ONU. Para el caso de Petróleos Mexicanos, la ICC destacó que ha demostrado ser líder en la exploración y explotación del hidrocarburo en aguas someras hacia donde debería dirigir todos sus esfuerzos, mientras sus asociaciones o farm-outs en otros ámbitos de la producción han demostrado ser positivos porque, sin perder la soberanía ni su papel como empresa del Estado, ha logrado obtener jugosas ganancias y apoyos de inversión. https://www.proceso.com.mx/622226/icc-oms