Pemex es 'un dolor de cabeza” para el gobierno… y puede convertirse en cáncer: Jonathan Heath

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) es “un dolor de cabeza” para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Sin lugar a dudas, Pemex es el mayor dolor de cabeza de este gobierno, pero parte del problema es que el gobierno no lo ve así, sino como una promesa de motor de crecimiento en el futuro, lo cual es prácticamente imposible”, señaló al participar en el seminario anual de la calificadora Moody’s Investors Service.Heath, quien también es especialista en indicadores macroeconómicos, sugirió al gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” solucionar los problemas de la petrolera, antes de que el dolor de cabeza progrese a un cáncer. “Si no, este dolor de cabeza enorme va a pasar a ser una migraña y posiblemente después va a ser un cáncer incurable, y ahorita quizá estamos en tiempos de poder resolver este problema, pero el gobierno no lo enfoca de esa manera: que debe de solucionar el problema de Pemex”, advirtió. De acuerdo con el paquete económico 2021, el gobierno destinará 450 mil millones de pesos a la empresa productiva del Estado, lo que representa 54% del gasto total de inversión. Dicha cifra contrasta con las pérdidas registradas en el primer semestre del año y que ascienden a 606 mil millones de pesos, además de que la producción de petróleo mantiene una tendencia a la baja. Por su parte, Arianne Ortiz-Bollin, analista de Moody’s, consideró que el principal factor de riesgo para que aumente la deuda del país está asociado a Pemex. “Hay recortes en muchas instancias, pero no en proyectos insignia del gobierno ni en el caso Pemex”, remarcó. “La compañía equivale a 1% del Producto Interno Bruto (PIB), incluso de 2%, dependiendo de los precios del petróleo y de si el gobierno decide apoyar más allá de las obligaciones financieras... El apoyo gubernamental no es suficiente para que pueda aumentar su producción y nivel de reservas”, abundó.