Cofece sanciona a bancos y a "traders" por coludirse para acuerdos ilegales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).--El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso multas por un total de 35 millones 75 mil pesos a Barclays Bank, Deutsche Bank, Santander, Banamex, Bank of America, BBVA Bancomer, J.P. Morgan y a 11 personas físicas (traders).

De acuerdo con el organismo encabezado por Alejandra Palacios las entidades financieras se coludieron en algunas operaciones del mercado secundario del servicio de intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano.

Para ello intercambiaron mensajes (chats) utilizando las plataformas tecnológicas de comunicación que contratan los bancos como herramientas de trabajo.

#ComunicadoCOFECE uD83DuDCF0 Sanciona #COFECE a bancos y personas físicas que establecieron acuerdos ilegales en el mercado secundario de intermediación de valores de deuda gubernamental. uD83CuDFE6 La información ?? https://t.co/feo1PLbsrV pic.twitter.com/Ti3zq1QCR0 — COFECE (@cofecemx) January 25, 2021

La Comisión acreditó, en el expediente IO-006-2016, que los bancos y traders mencionados establecieron 142 acuerdos contrarios a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), para manipular precios, establecer la obligación de no comercializar y/o no adquirir ciertos valores gubernamentales en transacciones específicas (no acuerdos generales), mismos que tuvieron un impacto directo sobre el precio de los instrumentos relacionados en dichas transacciones en el mercado secundario.

Con estas conductas, abundó, se generó un daño al público inversionista que adquirió los bonos objeto de la colusión.

Se calcula que estas prácticas anticompetitivas, realizadas entre 2010 y 2013, generaron un daño al mercado de 29 millones 389 mil pesos.

Por ejemplo, en uno de los casos el acuerdo fue para aumentar el precio de cotización que darían a una Afore. Por ello, la Cofece impuso multas por un total de 35 millones 75 mil pesos a los responsables.

"Este caso es relevante porque la resolución hace valer la ley en el sector financiero; además disuade acuerdos ilegales en el sector, sea entre los bancos o las personas que actúan en su nombre, al desestabilizar las condiciones que facilitan acuerdos de este tipo. Gracias a la intervención de la Cofece ya hubo cambios en la forma de interactuar de estos agentes económicos", acotó el organismo antimonopolios.