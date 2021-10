Condusef: 129 instituciones financieras resultaron afectadas por suplantación de su nombre comercial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reveló que de enero a agosto pasados, 129 instituciones financieras se vieron afectadas por la suplantación de su nombre comercial e incluso algunos de sus datos fiscales o administrativos.

De acuerdo con los afectados, una persona los contacta vía telefónica o por redes sociales, ofreciéndoles créditos inmediatos con pocos requisitos y mensualidades de montos pequeños, para hacerlos atractivos.

Según el organismo, el modus operandi de las suplantadoras es como se describe a continuación:

Utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas, para hacerse pasar por ellas, y solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp, poniendo en riesgo datos personales.

Asimismo, piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la supuesta finalidad de gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser de mil hasta 200 mil pesos.

Sin embargo, cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, no reciben el crédito y es imposible localizar a los promotores.

Entre las instituciones financieras suplantadoras se encuentran: Emprende Más, Cristafin, Seirous, JGI Solutions, Financiera Nova, Ayuda Armonía, Armonía Financiera, Armonía Económica y Fin, Inspira Negocios, Financiera Súmate, Innovación Financiera, Cooperativa Acreimex, AT ONE, Grupo Prosperemos, Capital Global, DISA Bienestar a tu alcance y Tu Economía en Movimiento.

La Condusef recomendó no contratar préstamos o créditos en los que el usuario tenga que dar anticipos por cualquier concepto; asegurarse que la institución financiera esté registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), donde podrá verificarse su domicilio, página de internet y teléfonos.

Asimismo, pidió no proporcionar dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito; no entregar documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito; no dar información ni realizar operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social, además de no firmar documento alguno antes de leerlo completa y detalladamente.

En el caso de que el cliente utilice Internet como medio de contacto, la autoridad pidió verificar la información, así como que la página sea segura y use un protocolo de seguridad (https://).