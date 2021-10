Políticas económicas de AMLO "seguirán siendo un lastre para la inversión": Fitch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fitch Solutions Country Risk & Industry Research advirtió que las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “seguirán siendo un lastre para la inversión” y contribuirán a un crecimiento relativamente “débil” a mediano plazo.

En una conferencia virtual, el analista para las Américas de Fitch Solutions, Peter Giblin, precisó: “Las políticas intervencionistas de López Obrador, que buscan mayor intervención del Estado y antagonismo de organismos reguladores, pesarán sobre la confianza de los inversionistas y contribuirán a un crecimiento relativamente débil a medio plazo”.

Sin embargo, dijo, la economía mexicana tendrá un “fuerte repunte” en 2021, favorecido por la demanda de Estados Unidos, es decir, por las exportaciones, además del avance en la campaña de vacunación.

Otros de los factores favorables para México son la recuperación de sectores clave como el turismo, así como el envío de remesas, que ha registrado niveles récord durante la pandemia.

El analista también comentó que el ambiente político sigue siendo una fuente significativa de riesgo en los próximos trimestres, ya que el mandatario continúa muy popular a nivel personal, y si bien su partido, Morena, perdió algo de apoyo en los últimos meses, después de las elecciones legislativas, es el partido más grande en la Cámara de Diputados.

No obstante, abundó, Morena ya no controla una mayoría absoluta por sí solo, sino que ahora debe depender de aliados, lo que implica que el presidente no tendrá la capacidad de hacer algunas de sus propuestas más radicales.

Sobre la política monetaria, Fitch Solutions estimó que el Banco de México (Banxico) otorgará un menor apoyo a medida que vaya subiendo su tasa de interés de referencia. Explicó que esto es una tendencia en América Latina, debido a que la inflación se mantiene por encima de los objetivos de los bancos centrales, y esto impulsa un ciclo de alza en las tasas de interés.