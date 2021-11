Sin transición a energías renovables, México dejará de recibir inversión extranjera: General Motors

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El presidente y director general de General Motors México, Francisco Garza, advirtió que el país dejará de ser “un destino” para la inversión privada extranjera si no se realiza la transición hacia energías renovables.

“Si no existe un marco jurídico, estructural en México enfocado a la producción de energía renovables, General Motors no va a parar su visión cero (emisiones de carbono)”, dijo y agregó:

“Desafortunadamente si no existen las condiciones, México ya no va a ser un destino para la inversión, porque no van a estar estipulados las condiciones para que nosotros cumplamos con nuestro objetivo de ser cero emisiones de largo plazo”, señaló el directivo ayer en la 49 Convención Anual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Garza señaló en su discurso que la compañía de origen estadunidense no descuidará su labor en el cuidado ambiental y que las inversiones de la armadora se proyectan a largo plazo (entre 5 y 7 años), con el propósito de abrir una planta de fabricación de autos eléctricos.

“Hay un factor importante que va a definir el poner o no ese freno de mano a la inversión, un factor importante y creo que no sólo es la decisión de General Motors, sino de muchas empresas, es que nosotros tenemos una visión de largo plazo de ver un mundo con cero emisiones, cero colisiones y congestionamientos. Y para que eso suceda tenemos que invertir en nuevas tecnologías”, expuso.

La postura del presidente de GM en México se registra en el contexto de la iniciativa de reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien plantea “fortalecer” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al devolver su papel preponderante en el suministro de energía en el país que el anterior gobierno entregó a empresas privadas.

El directivo de GM en México recordó que abril pasado se anunció una inversión de más de mil millones de dólares para reconvertir la planta de Ramos Arizpe, en Coahuila con el propósito de producir motores eléctricos y dijo que la fabricación de los autos eléctricos comenzará a partir de 2023.

Con ello, la planta sería el quinto sitio de manufactura a nivel global para GM en producir este tipo de tecnologías, refirió Garza y soltó:

“Si las condiciones no están en la mesa, creo que México no va a ser destino de inversión en el corto o mediano plazo”, aseguró el ejecutivo de la empresa extranjera.

“Estamos evaluando que, si las condiciones no están, pues ese dólar que se iba a invertir en México se va a Estados Unidos, Brasil, China, o Europa. Y México deja de ser un destino importante que nos ha costado muchos años a partir de la apertura comercial con el Tratado de Libre Comercio”, indicó.

Luego, informó que la empresa GM ha invertido en el país más de 80 mil millones de d?lares desde 1994, y dijo que “sería una pena”, el hecho de que México no transite a convertirse en país con energías limpias pues la inversión “no va a llegar”, aseguró.