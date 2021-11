Usuarios reportan fallas en la aplicación de BBVA; el banco reconoce "interminencias"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Usuarios de los servicios móviles de BBVA reportaron fallas en el funcionamiento de la aplicación telefónica y la página de internet la tarde de este lunes.

De acuerdo con la página Downdetector, las anomalías comenzaron a ser reportadas desde las cuatro de la tarde en las principales ciudades del país, entre ellas la capital, Guadalajara y Monterrey.

Fuente: DownDetector

Los usuarios reportaron que no podían ingresar a la app o a la página, y cuando lo lograron no pudieron efectuar las operaciones bancarias deseadas. Varios incluso subieron a redes sociales los mensajes de “operación no realizada”.

Don #BBVA viendo que no puedo entrar a su app pic.twitter.com/1CKAuXAiM5 — Alex (pero no el león) (@Alex_BonillaR) November 22, 2021

En su cuenta de Twitter, BBVA reconoció que sus servicios estaban presentando “interminencias”, por lo que ofrecieron disculpas.

Cerca de las 7 de la noche la institución bancaria reportó que sus servicios quedaron totalmente restablecidos.

Lo que no evitó que el tema se convirtiera en la tendencia principal en redes sociales...

Y diera a pie a decenas de memes.

#BBVA fallando por milésima vez pero está más preocupado que la gente le sigue diciendo Bancomer. pic.twitter.com/s8owwzW5PA — Insopor Vizcacho (@SoyInsopor) November 22, 2021