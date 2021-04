Aleática corrige estados financieros y cumple con requerimiento de la CNBV

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aleática, antes conocida como OHL, dio a conocer que cumplió con el requerimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), enviado el pasado 25 de febrero, para corregir sus estados financieros desde 2019.

En un comunicado, la compañía y sus subsidiarias --Organización de Proyectos de Infraestructura y Concesionaria Mexiquense-- presentaron de nueva cuenta la información anual correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y los reportes trimestrales de 2019 y 2020.

“Es importante señalar que la información anual y los reportes trimestrales mencionados anteriormente contienen la información existente a la fecha de su emisión y únicamente fueron modificados para incorporar lo instruido en el oficio de la CNBV”, explicó.

El pasado 25 de febrero, la CNBV pidió a la compañía elaborar los estados financieros consolidados de las Emisoras correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y subsecuentes, considerando lo siguiente:

Registrar la “inversión en infraestructura recuperable a través de flujos futuros de peaje” y la “porción del activo intangible recuperable a través de flujos futuros de peaje” como activos intangibles.

Asimismo, la autoridad exigió a la compañía no registrar el “déficit a cargo de la concedente” como activo financiero, y realizar los ajustes necesarios conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en los estados de resultados y otros integrales que elabore como parte de los estados financieros consolidados.

La CNBV también le requirió información financiera anual correspondiente a 2019, incluidos los estados financieros modificados en términos del requerimiento anterior respecto de los ejercicios 2019, 2018 y 2017, únicamente para efectos comparativos, e información financiera trimestral de los ejercicios 2019 y 2020.

Por último, elaborar estados financieros consolidados en apego a los referidos principios contables, las NIIF, en términos del primer requerimiento. Los estados financieros dictaminados correspondientes a 2020 deben reflejar las modificaciones requeridas.

Este día, Aleática aclaró que la mera forma de registro requerida por la CNBV no tiene un impacto económico adverso en la marcha de la compañía, dado que no afecta la generación de flujo de caja, no genera obligaciones de pago adicionales y no daña su capacidad para cumplir con todas sus obligaciones bajo financiamientos.

Además, agregó, la forma de registro no afecta los derechos contractuales de la compañía bajo los títulos de concesión correspondientes.