AMLO arremete ahora contra la presidenta de la Comisión Federal de Competencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de actuar en defensa de particulares y afectar a empresas públicas.

“¡Cómo vamos a tener órganos pagados con el presupuesto del pueblo para perjudicar los intereses del pueblo!”, expresó el mandatario en la conferencia matutina.

Reprochó el hecho de que aun existan monopolios en diferentes sectores y criticó directamente a la comisionada presidente de la Cofece, Alejandra Palacios Prieto.

“Hay una dependencia que es la que se ha dedicado a promover los amparos, la Cofece, es una defensora de los particulares, en contra de las empresas públicas y que es para evitar el monopolio”, dijo el presidente López Obrador y cuestionó:

“¿Ustedes saben que ya no hay monopolios desde que crearon la Cofece?, ¿desde que crearon la nueva ley de comunicaciones, la reforma en comunicaciones, ya no hay actores preponderantes en el sector privado, no hay monopolios?”.

Enseguida, soltó otro reproche: "¿Dónde está la señora esta, con todo respeto, presentando amparos o recursos en contra de quienes son preponderantes, de quienes tienen monopolios?”.

Por ello, el mandatario aseguró que Palacios Prieto “está dedicada” a afectar a las empresas públicas y volvió a cuestionar.

“¿Cómo vamos a apostar a debilitar a la Comisión Federal de Electricidad, si es por la Comisión Federal de Electricidad que tenemos servicio de energía eléctrica? Y no aumenta el precio de la luz porque ya no hay un propósito de lucro”, sentenció el mandatario.

También, dijo que la Cofece actúa similar en el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), para perjudicar a la paraestatal donde se entregaron permisos para importar gasolina en beneficio de particulares.

“Siempre el interés público debe de estar por encima del interés personal, del interés de grupo, por legítimo que sea, esa es la función de nosotros”, refirió.