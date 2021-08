El SAT devolvió impuestos por 395 mil 702 mdp de enero a julio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que de enero a julio del presente año hizo devoluciones de impuestos por 395 mil 702 millones de pesos, lo que significó un aumento de 3% (30 mil 134 millones de pesos) respecto al mismo periodo de 2020.

De ese total, la mayoría fue por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), 347 mil 23 millones; 42 mil 366 millones de Impuesto sobre la Renta (ISR), y 5 mil 937 millones de pesos por Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El total de devoluciones pagadas en todo 2020 ascendió a 621 mil 539 millones de pesos, mientras que un año antes la cifra alcanzó 607 mil 157 millones, y en 2018 sumaron 444 mil 509 millones de pesos.

El SAT presumió que este año disminuyó cinco días el tiempo promedio de devolución respecto de 2020; es decir, las devoluciones se hacen en aproximadamente la mitad del tiempo que otorga el Código Fiscal de la Federación, que marca 40 días hábiles.

Asimismo, señaló que de enero a julio de 2021 el SAT incrementó en 2 millones 425 mil las resoluciones a solicitudes de devolución, en comparación con el mismo periodo de 2018, a pesar de la pandemia y contar sólo con 30% de la plantilla laboral en 2020 y 2021.

A la fecha, abundó el SAT, el 59% del monto total de devoluciones pendientes --en proceso-- corresponden al 2% de trámites, que son realizados por grandes contribuyentes. Tan sólo 15 contribuyentes concentran aproximadamente la quinta parte del monto total de las devoluciones, de los cuales seis pertenecen a la industria automotriz, abundó.

Ejemplificó que en la industria automotriz, por cada peso que paga de impuestos se le devuelven 20 pesos, y detalló que en 2020, 16 empresas pagaron de ISR 5 mil millones y se les devolvió de IVA 100 mil millones de pesos, es decir, el fisco absorbió devoluciones por 95 mil millones para que 16 automotrices operen en México.

Sobre las devoluciones que no se resuelven en el tiempo promedio, por lo regular son solicitudes indebidas, porque acreditan gastos de empresas factureras; se observan incrementos injustificados en los montos solicitados; existen antecedentes de comportamiento irregular; el contribuyente pertenece a sectores de riesgo tales como chatarrero, textil, etc.; tienen operaciones con proveedores que no enteran el impuesto al fisco, que a su vez pretende se le devuelva, o están aquellos que solicitan por primera vez saldos a favor, entre otros.