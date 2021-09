No me asusta que tengamos diferencias con EU en torno al T-MEC: Clouthier

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De cara al Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) con autoridades de Estados Unidos sobre las reglas de origen contenidas en el T-MEC, la titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, aclaró que no le asusta el diálogo, ni que haya diferencias.

“Creo que normalmente nos asustamos mucho, la gente oye: ‘tenemos que ir a encontrar soluciones a nuestras problemáticas’, y la gente se asusta y cree que eso es un problema. El diálogo para resolver problemas es eso, un diálogo para resolver cosas en las que no estamos entendiéndonos de la misma manera, y a mí no me asusta el diálogo, a mí no me asusta que tengamos diferencias”, subrayó durante su participación en el Foro Expansión Summit 2021.



Además, aseguró que durante los 75 días que dura el espacio de las llamadas “consultas” van a dirimirse las diferencias con los estadunidenses.



El pasado 20 de agosto la Secretaría de Economía solicitó formalmente el inicio de consultas con el gobierno de Estados Unidos en materia de reglas de origen aplicables al sector automotriz, de conformidad con lo establecido en el Artículo 31.4 del T-MEC.

Las consultas constituyen la etapa no contenciosa del mecanismo general de solución de controversias que prevé el T-MEC.

Ambos gobiernos tienen un periodo de 75 días para solucionar la controversia durante esta etapa y, en caso de no llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio sobre la correcta aplicación e interpretación de estas disposiciones, México podrá solicitar el establecimiento de un panel para que decida sobre este asunto.

Clouthier adelantó que entre los temas que abordará en Washington, el próximo jueves 9, destaca el de las cadenas de suministro y los semiconductores.

“Nosotros estábamos trabajando paralelamente en México, especialmente con un grupo de Baja California que decía: a ver, para este tema de semiconductores, el traerse una empresa de semiconductores, la implementación del proceso completo no es tan rápida, la economía que se requiere y el dinero que se requiere es enorme.

“Con un ingrediente que, hemos dicho, si nosotros le vamos a meter, cuál va a ser el compromiso, en el producto final qué porcentaje me vas a dar. Y efectivamente todo este tema de semiconductores veremos y estamos viendo a empresas muy concretas; el miércoles, jueves y viernes, sin embargo, tenemos citas con empresas que están en ese sector con una agenda muy concreta, con las empresas que estamos trabajando diferentes cosas en cadenas de suministro, capacitación en posibles inversiones y para el país”, agregó.