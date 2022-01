Canadá se suma a queja sobre industria automotriz del T-MEC; Clouthier celebra decisión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, festejó este jueves la decisión del gobierno de Canadá de sumarse al Panel de controversia contra Estados Unidos para dirimir las diferencias de interpretación de las reglas de origen para autos.

“Celebro la decisión de Canadá de unirse a la solicitud de Panel que presentamos el pasado 6 de enero con respecto a la interpretación de reglas de origen en el sector automotriz que tenemos con Estados Unidos. Juntos defenderemos la competitividad de esta industria regional”, escribió en su cuenta de Twitter la funcionaria mexicana, quien convalece después de haber dado positivo a covid-19.

La mañana de este jueves, la ministra de Comercio de Canadá, Mary Ng, informó a través de un comunicado que Canadá se unirá a México en el panel de solución de controversias del T-MEC que propuso para que éste resuelva la interpretación de las reglas de origen del sector automotriz, luego de que la aplicación restrictiva por parte de Estados Unidos no permite que vehículos hechos en México o Canadá obtengan los beneficios arancelarios que permite el tratado de comercio.

Señaló que las reglas de origen “tienen como objetivo fomentar la producción y el abastecimiento en América del Norte”, por lo que Canadá se sumará al reclamo de México para defender su industria automotriz y trabajadores.

“Canadá es optimista de que un panel de resolución de disputas ayudará a garantizar una resolución oportuna de este problema”, mencionó. El vecino país formó parte de las consultas en agosto y septiembre del año pasado, que no fructificaron. México solicitó el establecimiento de un panel de solución de controversias sobre este tema el pasado 6 de enero.

El panel deberá determinar si la interpretación y la aplicación por parte de Estados Unidos a las disposiciones del Capítulo 4 (Reglas de Origen) y de las Reglamentaciones Uniformes del T-MEC son correctas.

“Estados Unidos impone a los productores automotrices requisitos incompatibles con el T-MEC a efecto de calcular el Valor de Contenido Regional (VCR) de vehículos de pasajeros, camiones ligeros y sus partes”, señala México.

“En particular, México considera que las diversas disposiciones del Apéndice al Anexo 4-B del T-MEC (Apéndice Automotriz), otorgan a los productores de automóviles distintas metodologías que les permite considerar partes y componentes no originarios en el cálculo del VCR, y con ello asegurar que el vehículo se considere originario para efectos de obtener los beneficios arancelarios del Tratado. Estados Unidos no coincide con esa posición y no permite a los productores de automóviles beneficiarse de esas metodologías”, precisa.

Por lo tanto, plantea que la instalación de un panel dará certidumbre a la industria automotriz en los tres países.

La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, aseguró en Aristegui en Vivo que no se puede hablar “hablar de una industria automotriz mexicana, estadounidense o canadiense, las tres están completamente integradas y eso es lo que nos da la fortaleza para ser competitivos en los mercados”. Confía en que, a finales de este año, se cuente con la determinación definitiva, que dará certidumbre a la industria.

(Con información de Aristegui Noticias)