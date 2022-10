El mercado de fusiones y adquisiciones de México totaliza más de 11 mmdd hasta septiembre, según TTR

MADRID, (Apro).- El mercado de fusiones y adquisiciones en México ha contabilizado hasta el tercer trimestre del año un total de 310 operaciones, de las cuales 152 suman un importe no confidencial de 11 mil 365 millones de dólares (11 mil 504 millones de euros), lo que supone un aumento del 8% en el número de operaciones y un descenso en el importe de las mismas con respecto al mismo periodo del año anterior, según el último informe trimestral de Transactional Track Record (TTR).



En términos sectoriales, el de Internet Software y Servicios IT, además del sector Inmobiliario son los más activos del año, con un total de 40 y 34 transacciones y unos aumentos del 38% y 63%, respectivamente.



Por lo que respecta al mercado 'cross-border', en lo que va de año las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Estados Unidos, con 16 transacciones, seguido por Colombia con 14 operaciones. Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 104 operaciones, seguido de Chile con 16 operaciones.



En lo que se refiere al tipo de operaciones, hasta el tercer trimestre de 2022 se han producido 26 operaciones de 'private equity', de las cuales dos tienen un importe no confidencial de 1 un 534 millones de dólares (1.mil 53 millones de euros, las cuales representan un aumento del 24% en el número de operaciones y un aumento del 120% con respecto al tercer trimestre de 2021.



Por su parte, en los nueve meses de 2022, México ha registrado 120 operaciones de capital riesgo valoradas en 2 mil 171 millones de dólares (2 mil 197 millones de euros), lo que representa una tendencia estable en el número de operaciones y un descenso del 42,5% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.



Por el lado de la adquisición de activos, se han cerrado 43 transacciones con un importe de 693 millones de dólares (701 millones de euros), lo que implica un aumento del 4,9% en el número de operaciones y un descenso del 88% en su importe con respecto al mismo periodo de 2021.



Para el tercer trimestre de 2022, TTR ha seleccionado como operación destacada la relacionada con SWVL, empresa dedicada a operar autobuses en rutas fijas y permite a los clientes reservar y pagar por ellos mediante una app con sede en Dubai, la cual ha adquirido la empresa mexicana Urbvan por 82 millones de dólares (83 millones de euros).