Esto es lo que cobrará Didi como monto adicional por gasolina

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La aplicación de movilidad y entrega de comida Didi incorporó a su tarifa un monto adicional por gasolina a los pasajeros, lo que quiere decir que cobrará un porcentaje extra por cada kilómetro recorrido en los viajes.

En un comunicado, indicó que este nuevo monto corresponde a un programa de recompensas llamado: “Lo que ves es lo que pagas”, pero no dice de qué se trata.

Lo que sí se sabe es que el monto adicional de gasolina es de .31 pesos por kilómetro. También que esta función “no cubre los cambios de destino o paradas adicionales durante el viaje”.

La empresa informó que ese cobro funcionará como un “apoyo por costo de combustible para conductores, recibiendo un monto adicional por cada kilómetro que recorran todos los viajes”.

Según Didi, es la aplicación que tiene más número de usuarios en México y tiene 30 mil conductores registrados.

Didi cobra sus viajes entregando una ganancia a sus conductores, por lo que les cobraba dependiendo del número de kilómetros y el tiempo de recorrido durante cada viaje, a lo que se le restaba el servicio de la aplicación y los impuestos retenidos.

Tiene una tarifa mínima que es el ingreso mínimo que sus conductores cobraban por cada viaje, completado correctamente, la cual se sumaba a la tarifa base que varía dependiendo la ciudad en la que se use la aplicación.

“@Didi_Mexico ¿Qué es ese cobro de ‘monto adicional por gasolina?”, cuestionó una usuaria el 3 de diciembre pasado.

Las reacciones fueron inmediatas:

“Pues dentro de lo justo que quieren, se convierte en injusto. Ya nacerá otra línea mejor que Didi”. “Todos somos beneficiados directa e indirectamente con el subsidio a gasolinas. ¿Por qué se complica la existencia Didi? Saluda con sombrero ajeno”, señalaron algunos usuarios.

Otros le dieron las gracias a la aplicación por su existencia: “No pues gracias, Didi, fue un placer conocerte. Con lo que me estoy gastando aunado al precio que me aumentaste, a lo que me quieres aumentar de gasolina me compro un carro chico”, indicó otro usuario.

Uno más que dijo ser conductor de Didi, dijo que la plataforma es un robo porque no les entregan las propinas ni les bonifican los cupones de descuento que ofrece como si la empresa los otorgara, pero se los carga al socio conductos e incrementa los costos a los usuarios.