AMLO no descarta eliminar aranceles a productos básicos para controlar la inflación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el subsidio a los combustibles tiene como propósito controlar la inflación en el país, y aseguró que la mejor forma de enfrentar la crisis económica global es produciendo lo que consumimos, es decir, ser autosuficientes en energéticos y alimentos.

Además, dijo que no se descarta la posibilidad de quitar aranceles para abrir el mercado y garantizar la importación de productos básicos, con el propósito de controlar los precios en el país por falta de alimentos o materias primas en México.

“Si se desata la inflación, nos afecta mucho porque es carestía, aumenta el precio de todo y no nos rinde el ingreso; podemos tener incrementos salariales, pero por la inflación se reduce nuestra capacidad de compra”, dijo, y agregó:

“Entonces, no hay que permitir la inflación y hay varias maneras de enfrentarla, la mejor es produciendo, produciendo lo que consumimos, ser autosuficientes en energéticos y ser autosuficientes en alimentos”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que la inflación pega en los energéticos y en alimentos, aunque presumió que la inflación es menor en México en comparación con Estados Unidos y soltó:

“Yo espero que resuelvan pronto en Estados Unidos porque tengo información, como en Europa, mucho malestar de los consumidores por los incrementos en los precios de energéticos y de la luz. Pero bueno, cada país tiene su política”, refirió AMLO.

Por ello, comentó que el motivo por el cual la inflación es menor en México es porque su gobierno está controlando los precios de los combustibles y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, simplemente, “no han podido”.

“Se acaba de quejar el presidente Biden de que, aunque bajaba el petróleo crudo, la gasolina no se reducía en su precio en Estados Unidos, o el precio de la gasolina. Entonces, esa es una forma de enfrentar la inflación. Repito, lo mejor es la producción”, indicó AMLO.

Luego, señaló que otra forma para enfrentar la inflación es evitar que los precios de los productos no se incrementen y afecten la economía popular porque esto, puede provocar carestía.

También, comentó que otra posibilidad para evitar el incremento de la inflación es la apertura comercial.

“No la descartamos, porque todavía México tiene aranceles para la importación de algunos alimentos. Entonces, si estamos en un mundo de libre mercado, si hay una situación de incremento de precios por falta de alimentos o de materias primas en México, se abre al mercado para importar, se quitan aranceles y entra carne de pollo y entra huevo y entran granos a mejores precios”, expresó el mandatario.

Honestidad y combate a la corrupción, la mejor estrategia contra la inflación

Por otra parte, López Obrador sostuvo que la mejor estrategia para evitar la inflación y que se afecte la economía en México, es la honestidad y evitar la corrupción.

“Hay una variable, dirían los tecnócratas, hablando físico, como dirían en mi pueblo, que es fundamental, que es la más importante de todas las variables: la honestidad, que no haya corrupción, esa es la gran diferencia”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario aseguró que a su gobierno le alcanza el presupuesto y puede hacer frente a “todas las adversidades” porque no se permite la corrupción, y dijo que lo que había antes era un gobierno “tomado, secuestrado y saqueado”.

“Entonces así no se puede, aunque se trate del modelo económico más perfecto, con corrupción no funciona nada, nada. Por eso la clave está en no permitir la corrupción y era mucha la corrupción que había, desmedida; se dedicaban a robar, a saquear”, consideró.

“Eso es todo, no hace falta ser doctor en economía para saber cómo administrar bien”, agregó el mandatario.