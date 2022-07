Tras presiones por la situación económica, dimite el ministro de Economía de Argentina

MADRID (EUROPA PRESS) -El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán,dimitió el sábado tras presiones por la situación económica del país.

"Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana", declaró Guzmán en una carta dirigida al presidente Alberto Fernández publicada en su cuenta oficial de Twitter.

"Ha sido un verdadero honor acompañarlo en la tarea de poner a nuestro país de pie. Juntos hemos dado pasos para que la economía de nuestro país se recupere y crezca", dijo el ahora exjefe de la cartera económica.

No obstante, acto seguido, Guzmán ha mostrado su frustración ante las medidas que no ha conseguido llevar a cabo. "La hora necesita que quien usted disponga tome las riendas del Ministerio (...). Será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para (...) hacer frente a los desafíos por delante", explicó.

El exministro habría estado pensando su salida desde hace tiempo, ante la imposibilidad de tomar medidas en el tema energético, comercial o el dólar, explicó el periódico argentino 'Clarín'.

La dimisión se anunció al tiempo que la vicepresidenta del Gobierno, Cristina Fernández de Kirchner, realizaba un acto público. La vicepresidenta y el presidente --Alberto Fernández-- han tenido una tensa relación política en los últimos meses.