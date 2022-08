Costo de frenar la inflación en México ha sido de 574 mil mdp: Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que de no contar con el plan contra la carestía, México habría registrado una inflación en 2.6 puntos porcentuales más arriba, es decir se ubicaría en 10.76%.

Expuso que a dos meses y medio de firmar este plan “ha tenido muy bien desempeño” y se ha logrado estabilizar la canasta básica de 24 productos.

Dijo que el costo de este plan ha sido de 574 mil millones que para seguridad alimentaria se destinan 68 mil 874 millones de pesos; 73 mil millones de pesos para subsidio a la electricidad doméstica; subsidio a la gasolina que genera un costo de 430 mil millones; y congelamiento de cuotas con un monto estimado de 2 mil 750 millones de pesos.

“Por eso es que entre otras razones la inflación en México está más baja que incluso en Estados Unidos”, aseguró el funcionario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “tenemos que cuidar que no haya inflación y afortunadamente lo estamos logrando. Aunque no les guste, los mexicanos no tenemos por qué ir a la retaguardia y ahora vamos a la vanguardia. Tenemos menos inflación que Estados Unidos y que Europa”.

También destacó que el peso se ha mantenido y en algunos momentos se ha fortalecido.

Señaló que “todos los energéticos en México cuestan menos que en casi todo el mundo. Y otro dato: estamos creciendo

Nuestra economía está creciendo.

Ramírez de la O explicó que con el aumento de la inflación lo primero que habría caído fuerte es el consumo de los hogares, el Banco de México habría aumentado las tasas de interés.

El secretario de Hacienda aseguró que “este paquete está cumpliendo muchas funciones”.

Explicó que el salario mensual con apoyos es de 8 mil 943 pesos mensuales y sin apoyos de 7 mil 900 pesos.

El presidente coincidió en que con estas medidas “garantizamos que haya control en el aumento de precios, que afortunadamente tomamos decisiones a tiempo y que fue acertado destinar un subsidio para no aumentar el precio de las gasolinas”.

Expuso que “la mentalidad que prevalecía es que había gasolinazos y hubo secretario de Hacienda que decía que no preocupaba porque no todos tenían auto. Aunque parezca increíble así se gobernaba”.

El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, el sector de agricultura que son son 13 productos habrá crecimiento de 4.6%; en el pecuario de 2.4% y en el sector pesqueros (atún y sardinas) tendría in aumento de 1.7%.

En torno a los fertilizantes, la primera acción es el programa de fertilizantes para el bienestar, dentro del que Guerrero y Morelos se ha cubierto el 100%.

La segunda acción es poder importar hasta un millón de toneladas de sulfuro de amonio; y la tercera acción son las compras consolidadas para cadenas productivas.

El cuarto punto es la producción para el bienestar, enfocada en la elaboración de fertilizantes orgánicos que ya tiene un avance del 66%.

La quinta acción es política pública bajo la Estrategia Nacional de Suelo para la Agricultura Sostenible (ENASAS).

El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, informó que Pemex produce el fertilizante del programa de apoyo del gobierno federal y se espera tener 274 mil toneladas más para el cierre de este año.

La meta es cubrir arriba del 60% de la demanda nacional.

Finalmente el procurador federal del Consumidor (Profeco) expuso que las tiendas o cadenas quién ofrece los productos más caros son HEB, La Comer, Soriana, Walmart, Chedraui, Bodega Aurrera y Ley. Donde de ofrecen mejores precios es en la central de abasto.