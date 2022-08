Hacienda recorta estímulo fiscal a la gasolina Premium

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) retiró la totalidad del estímulo fiscal complementario aplicado a la gasolina Premium.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la semana del 6 al 12 de agosto de este año, el estímulo aplicado por el gobierno federal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) será del 92.23% y no del 100%.

De esa forma, los automovilistas que consuman la gasolina mayor a los 91 octanos tendrán que pagar 36 centavos más que la semana pasada cuando Hacienda absorbía 4.63 pesos por litro, mientras que para la semana que entra el monto subsidiado es de 4.27 pesos.

Por otra parte, la gasolina Magna o de menor octanaje, la cual es usada por la mayoría del parque vehicular, tendrá la totalidad del subsidio aplicado al IEPS. Es decir, Hacienda absorberá 5.49 pesos por cada litro que el consumidor compre.

De igual forma, al Diésel se le aplicará la totalidad del subsidio, o sea, 6.03 pesos por litro. Este combustible es usado por la mayoría del transporte pesado como autobuses de pasajeros, camiones de carga, así como maquinaria.

Así, los estímulos complementarios para los combustibles quedan de la siguiente manera:

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina de este día que gracias al subsidio a los combustibles la inflación no se ha disparado a 11%.

“Se está entregando este subsidio para que no aumenten las gasolinas, que no aumente el Diésel y esto nos está ayudando a que no se nos incremente tanto la inflación. Si no estuviésemos otorgando este subsidio a las gasolinas, al diésel, tendríamos una inflación del 11 por ciento”, explicó.