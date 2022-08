Iberdrola construirá una planta de hidrógeno verde en Reino Unido por 170 millones de euros

MADRID (EUROPA PRESS) -Iberdrola construirá en el puerto de Felixtowe (Inglaterra) una gran planta de hidrógeno verde, con una inversión de 170 millones de euros, informó este martes en un comunicado.

La compañía aseguró que la localización contribuirá a la descarbonización del mayor puerto de mercancías del Reino Unido. La instalación, que entrará en funcionamiento en 2026, tendrá, en una primera fase, capacidad para producir 14 mil toneladas anuales de hidrógeno renovable, que podrán duplicarse en el futuro.

La planta suministrará hidrógeno a los vehículos y la maquinaria utilizados por el puerto y será capaz de alimentar hasta mil 300 camiones de hidrógeno verde. También se utilizará para alimentar con combustible no contaminante a los trenes que transporten las mercancías hacia el puerto.

Asimismo, contará con el potencial de ser empleada para la producción de amoníaco verde o etanol, lo que podría proporcionar combustibles limpios para el transporte marítimo y crear oportunidades para su exportación a otros mercados internacionales.

El proyecto --que será desarrollado por ScottishPower, filial del grupo en el Reino Unido, junto con Hutchison Ports-- se ubicará previsiblemente en terrenos baldíos dentro del puerto, con una extensión similar a la de un campo de fútbol.

El hidrógeno verde se producirá a través de un electrolizador que divide el agua en hidrógeno y oxígeno utilizando electricidad de origen renovable. El puerto de Felixtowe se encuentra en las proximidades de los parques eólicos marinos que Iberdrola promueve en aguas británicas del Mar del Norte.

La compañía ya ha puesto en marcha en esta zona East Anglia ONE, de 714 megavatios (MW) y tiene previsto construir el macrocomplejo eólico marino de East Anglia Hub, que agrupará tres proyectos con una capacidad instalada total de 2 mil 900 MW: East Anglia One North, East Anglia Two y East Anglia Three.