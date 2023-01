Mifel y Grupo México, sin personal especializado para operar Citibanamex: Moody´s

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Grupo Mifel y Grupo México, quienes se mantienen como posible compradores de Citibanamex, no poseen experiencia, ni personal técnico especializado en los negocios de Afores y seguros, advirtió la agencia calificadora Moody’s Investors Service.

La firma señaló en un reporte:

“Tanto Grupo Financiero Mifel como Grupo México que mantienen su interés en la compra de Citibanamex no poseen actualmente Afores ni aseguradoras, así que no enfrentan retos de concentración. No obstante, la falta de unidades operativas en ahorro para el retiro, así como en seguros, constituye como un riesgo latente, ya que los potenciales adquirientes no poseen experiencia ni personal técnico especializado en dichos negocios”.

En esas circunstancias, la importancia del adquiriente para retener el capital humano a fin de garantizar la operación y materializar una ganancia por la compra es muy importante, consideró la calificadora.

Eso no es todo, Moody’s explicó que Citibanamex Afore se enfrenta a un proceso de transformaciones profundas en la industria de ahorro para el retiro, como la baja de comisiones que ha conducido a un debilitamiento financiero generalizado en el sector con repercusiones en la rentabilidad.

Citibanamex Afore reportó en 2021 un Retorno Sobre Capital (ROC) de 33% con un margen antes de impuestos de 59%; a noviembre de 2022 reportaba un margen antes de impuestos de 19% (acumulado 11 meses) y una utilidad neta de 500 millones, 79% inferior a los dos mil 524 millones reportados en noviembre 2021.

Por otro lado, el cambio de modelo comercial que entró en vigor en 2023 con asesores previsionales a la par de la revisión en otros aspectos regulatorios y operativos que tendrán repercusiones en los próximos 12 meses.

Por su parte, Citibanamex Seguros, que tenía una sólida rentabilidad histórica con un ROC promedio de 29% en los últimos 5 años, vio caer su utilidad en 2021 a casi la mitad, registrando un ROC de 12% el más bajo en 7 años, mientras en 2022 el desempeño de sus inversiones anticipa un resultado igualmente débil.

“Consideramos que la estrategia para retener el personal clave y asegurar la operación de ambas compañías tendría repercusiones significativas en la incorporación de las subsidiarias de Afore y Seguros al Grupo que concrete la compra de Citibanamex”, señaló el reporte.

Se desvanece riesgo de concentración

Ante la última etapa para concretar la venta de los segmentos de Afore y Seguros que forman parte del Grupo Financiero Citibanamex y con la salida de los grupos financieros Inbursa, Santander, Banorte, Azteca y HSBC del proceso, se ha desvanecido el riesgo de una alta concentración de mercado que la compra podía implicar en los mercados de Administradoras de Fondos para el Retiro.

De acuerdo con Moody’s, la venta de Citibanamex Afore tenía el mayor riesgo de concentración al iniciarse el proceso.

El sector de Afores es pequeño, con apenas diez participantes, y Citibanamex Afore es la tercera administradora más grande, con 16% de los recursos administrados y 9.9 millones de cuentas, con lo que tiene alrededor del 14% del sistema.

Entre los postores iniciales estaba Grupo Financiero Banorte, Grupo Elektra e Inbursa, quienes actualmente operan Afore; a cualquiera, la compra le habría significado un incremento sustancial en su cuota de mercado.

Mientras que, para el caso de la industria aseguradora, el cambio en la estructura y participación de mercado por la compra de Citibanamex Seguros hubiera sido más atenuado, ya que todos los postores iniciales tienen compañías de seguros y Citibanamex Seguros forma parte de las diez aseguradoras más grandes del país.

Sin embargo, señaló el reporte, su cuota de mercado medido en primas brutas representa únicamente el 4% del mercado asegurador mexicano.

Las tres aseguradoras más grandes representan alrededor del 28% de las primas brutas anuales con cuotas individuales arriba del 7%, por lo que la cuota de mercado de Citibanamex Seguros no es tan preponderante.

Dicho lo anterior, el efecto de concentración sólo en Seguros Banorte y Seguros Inbursa hubiera tenido un efecto relevante, ya que ambas aseguradoras forman parte de los diez más grandes, por lo que la consolidación de sus primas con Citibanamex Seguros podría haberlos posicionado con alrededor de 7% de las primas brutas de la industria.