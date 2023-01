El empleo formal no garantiza salir de la pobreza: ACFP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El empleo formal en México no garantiza la salida a la pobreza, luego de que el 45% de las personas con un trabajo fijo carecen de salario suficiente para adquirir dos canastas básicas, reveló Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP).

En términos absolutos, se trata de nueve millones 598 mil mexicanos que tienen un empleo formal, que sin embargo, viven en condiciones de pobreza, según el “Reporte temático No. 1” que presenta el organismo en la serie “Salarios bajo la lupa”, con base en los datos oficiales de empleo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Un dato significativo, señaló, es que el 53 por ciento de esas 10 millones de personas son trabajadores y trabajadoras de medianas y grandes empresas, ya sea en fábricas, almacenes, tiendas departamentales, corporativos o consorcios.

De hecho, el reporte destaca que la pobreza y precariedad laboral que se asocia únicamente con la informalidad o el subempleo, también invade en gran medida la economía formal.

En otras palabras, las empresas con mayor soporte económico también son fábricas de pobreza.

Esta situación se presenta prácticamente en todo el territorio nacional, en ocho estados (una cuarta parte de las entidades del país) el salario insuficiente afecta a más del 55% de los trabajadores formales (10 puntos más que el promedio nacional: 45%).

Se trata de Sinaloa, donde afecta al 62.6%; Guerrero, al 61.7%; Oaxaca, 60.9%; Durango, 58.5%; Chiapas, 56.6%; Tlaxcala y Michoacán al 56.2%, respectivamente y Nayarit, al 55.3%.

En ese contexto, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, enfatizó:

Hemos insistido a los grupos empresariales que no basta pagar el salario mínimo o poco más, lo mínimo son ocho mil 600 pesos, pues si no alcanza para dos personas, no puede ser suficiente para una familia. No puede haber responsabilidad social empresarial si los bajos salarios producen pobreza”.