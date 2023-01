AMLO rechaza que haya una moneda única para toda Latinoamérica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la propuesta del presidente de Brasil Luiz Inácio Lula de Silva para crear una moneda única para América Latina y no depender del dólar, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador dijo no estar de acuerdo, aunque señaló que no conoce del todo este planteamiento.

“No estoy de acuerdo en eso; habría que ver qué es lo que plantea. No lo había escuchado, el presidente Lula, que es, insisto, muy inteligente, muy buen político, muy buen gobernante y además sensible, defensor de los pobres”, indicó.

El presidente López Obrador aclaró que aunque se habla de la integración de Asia con el mundo árabe y se plantea una moneda que no sea precisamente el dólar, él no plantearía que se sustituya al dólar; “nosotros lo que estamos buscando es que se integren más las economías de los países del continente americano, que nos integremos más”.

Expuso que para lograr este hecho se debe también promover el desarrollo de todos los países del continente americano, “porque no vamos a poder resolver los problemas migratorios si sigue habiendo tanta desigualdad en el continente americano”.

El segundo punto que planteó es cambiar la política intervencionista. “Ya no la doctrina Monroe, ya no la decisión de intervenir y bloquear y querer tener un país predominio de toda América; respetar la autonomía y la autodeterminación de los pueblos”, reiteró.

Señaló que “lo de la moneda, no conozco bien qué esté proponiendo el presidente Lula. Y siento además que, pues son procesos, pero ya no darle la espalda a América Latina y al Caribe, o sea, que no estemos pensando nada más en América del Norte, sino que pensemos en Centroamérica y en toda América, nuestro continente”.

Estos planteamientos los hará el mandatario mexicano a su homólogo estadounidense en su visita del próximo 9 y 10 de enero, en el marco de la cumbre de América del Norte.

En su campaña para la presidencia, Lula defendió la creación de una moneda única en América Latina como parte de la ampliación de las relaciones entre los países de la región. "No tenemos que depender del dólar", dijo en su momento.