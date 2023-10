¿Tesla y Elon Musk se van de Nuevo León? Esto es lo que se sabe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 12 de septiembre salió a la venta el libro “Elon Musk” de Walter Isaacson –biógrafo de Benjamin Franklin, Albert Einstein y Steve Jobs– y que en una entrevista con CNBC contó que su obra narra lo bueno, lo malo y lo feo detrás del magnate de origen sudafricano.

Pero otra entrevista, la de CBS Sunday Morning, añade otro adjetivo al dueño de la red X (antes Twitter): “volátil”.

La palabra viene al caso porque uno de los pasajes del libro menciona que Elon Musk habría decidido cancelar la construcción de la gigaplanta en Santa Catarina, en Nuevo León, para trasladarla a Austin, Texas.

En marzo, Elon Musk confirmó la instalación de la fábrica en la entidad norteña, en la que se manufacturarían vehículos de la siguiente generación.

Sin embargo, el libro de Isaacson señala que el dueño de Space X habría cambiado de opinión.

El portal Axios publicó desde el pasado 8 de septiembre un adelanto del libro en el que se menciona el proyecto de Musk para construir automóviles eléctricos de última generación en México.

“El nuevo vehículo de gran consumo, tanto con volante como Robotaxi, pasó a ser conocido como ‘la plataforma de próxima generación’. Inicialmente, Musk decidió que Tesla construiría una nueva fábrica en el norte de México, cuatrocientas millas al sur de Austin, diseñada desde cero para construir este tipo de automóviles. Utilizaría un método de fabricación completamente nuevo y altamente automatizado”, relata Walter Isaacson.

“Pero pronto surgió un problema en su mente: siempre había creído que los ingenieros de diseño de Tesla debían estar ubicados justo al lado de la línea de ensamblaje, en lugar de permitir que la fabricación se hiciera en una ubicación remota. De esa manera, los ingenieros podrían obtener información instantánea sobre cómo diseñar innovaciones que mejorarían el automóvil y facilitarían su fabricación.

“Esto es particularmente cierto para un automóvil y un proceso de fabricación completamente nuevos. Pero se dio cuenta de que tendría problemas para lograr que sus mejores ingenieros se trasladaran a la nueva fábrica. ‘Los ingenieros de Tesla tendrán que estar en el lugar para tener éxito, y lograr que todos se muden a México nunca sucederá’, me dijo”.

“Entonces, en mayo de 2023, decidió cambiar la ubicación de construcción inicial de los autos de próxima generación y Robotaxis a Austin, donde su propio espacio de trabajo y el de sus mejores ingenieros estarían justo al lado de la nueva línea de ensamblaje ultraautomatizada de alta velocidad.

“A lo largo del verano de 2023, pasó horas cada semana trabajando con su equipo para diseñar cada estación de la línea, encontrando formas de reducir milisegundos en cada paso y proceso”, continúa Isaacson.

A pesar de que el extracto se difundió hace casi un mes, y el libro salió a la venta pocos días después, el tema comenzó a viralizarse en días recientes y a ser retomado tanto por medios como por usuarios de redes sociales.

Uno de ellos es el ex diputado local panista Homero Niño de Rivera, que en un video publicado en X retoma lo que cuenta el libro de Isaacson en las páginas 568 y 569.

Por lo pronto, el gobernador Samuel García habló del tema en la Reunión Anual de Industriales en León, Guanajuato, en la que informó que Tesla le envió un comunicado para que arranquen los proyectos no fiscales que se negociaron para iniciar la construcción de la planta, en alusión a proyectos de infraestructura como una salida ferroviaria, accesos terrestres y planta tratadora de agua.

Y este jueves, el vicepresidente de Políticas Públicas y Desarrollo Empresarial de Tesla, Rohan Patel, fue más enfático en subrayar que los planes de la empresa en Nuevo León siguen vigentes.

“Si creyera en los medios tradicionales, estamos construyendo gigafábricas en prácticamente todos los países de Asia y Europa y, al mismo tiempo, cancelamos fábricas que ya hemos anunciado. Es clickbait y debe ignorarse”, publicó el directivo en su cuenta de X y añadió sobre una de las notas publicadas en torno al tema.

“Este artículo es uno de muchos que he visto que comenta de manera incorrecta y aleatoria sobre nuestros planes en México. Continuaremos avanzando con los gobiernos locales, estatales y federales y apreciamos mucho sus esfuerzos para habilitar los permisos y la infraestructura sostenible necesarios”.

If you believed the legacy media, we are building Gigafactories in virtually every country in Asia and Europe while at the same time cancelling factories we have already announced. It is BS clickbait and should be ignored.



This article is one of many I have seen that… https://t.co/tNNJmvYOUm — Rohan Patel (@rohanspatel) October 5, 2023