Trenes de pasajeros no son mala idea, pero sector privado debería decidir y priorizar la carga: BBVA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- BBVA México consideró que no es mala idea la del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsar los trenes de pasajeros a lo largo del país, sin embargo, señaló que primero se debería consultar la viabilidad con el sector privado y que éste decida, aunado a que se debería priorizar la carga.

El pasado lunes 20 la presidencia publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se declara área prioritaria para el desarrollo nacional, la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el Sistema Ferroviario Mexicano.

AMLO anuncia decreto para regresar tren de pasajeros: "No es expropiación"

Al respecto, el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, opinó que las imposiciones gubernamentales de este tipo generalmente no obtienen buenos resultados. Además, puso énfasis en el subsidio que debe otorgarse a la operación de ferrocarriles.

“Nos parece que no necesariamente es una mala idea, pero no es algo que se debería forzar y mejor consultar al sector privado para conocer la demanda para hacerlo o no. Lo que sí creemos es que se deben priorizar esas vías férreas para el transporte de carga, que es lo que más crecimiento genera”, dijo en conferencia.