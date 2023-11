WeWork se declara en quiebra; esto pasará con sus sucursales en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La empresa de espacios compartidos de trabajo WeWork se declaró en bancarrota ante un tribunal federal de Nueva Jersey, Estados Unidos, con la intención de reestructurarse y reducir sus deudas.

Con la medida, la empresa busca acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de ese país, porque tiene la intención de presentar procedimientos de reconocimiento en Canadá.

Las ubicaciones de WeWork fuera de Estados Unidos o Canadá no forman parte de este proceso y tampoco los franquiciados de todo el mundo se verán afectados, aseguró la empresa en un comunicado.

Indicó que, con el apoyo de sus partes interesadas, financieras trabajarán juntos para fortalecer el capital de la empresa mediante el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración.

“Ahora es el momento de impulsar el futuro, enfrentando agresivamente nuestros arrendamientos heredados y mejorando drásticamente nuestro balance”, indicó en un comunicado el CEO de la empresa, David Tolley.

Aseguró tener el compromiso de seguir invirtiendo en sus productos, equipo y servicios de empleados en todo el mundo.

“Hoy damos un paso más para posicionar mejor a WeWork para el futuro. Seguimos comprometidos con nuestros miembros y con brindar la mejor experiencia de su clase en nuestros espacios”, añadió.

Señaló que los espacios se mantienen abiertos y operativos, y la empresa seguirá brindando su experiencia exclusiva para miembros, los cuales suman más de medio millón en todo el mundo.

“WeWork tiene una base sólida, un negocio dinámico y un futuro brillante”, afirmó.

