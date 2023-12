Quejas contra Nissan por defectos de fábrica en sus autos y reparaciones deficientes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Una alerta rápida emitida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicada el 21 de mayo pasado, sobre la revisión de los automóviles del año 2004 al 2012 de la marca Nissan, ha sido revivida en redes sociales.

La campaña inició el 6 de marzo de 2023, pero debido a las quejas recurrentes, los usuarios afectados no quisieron dejar de pasar la oportunidad de volver a denunciar a la empresa automotriz por defectos de fábrica en sus vehículos, como en autopartes defectuosas, y hacer reparaciones deficientes.

Los consumidores expresaron su insatisfacción por la falta de incumplimiento de los contratos o garantías de la armadora automotriz.

Además de la alerta de la Profeco, el Buró Comercial del SAT registró quejas de consumidores de Nissan, en el área de autofinanciamiento, como evasión de responsabilidad en cuanto al cobro, no entregar el producto del automóvil, cobros extras no advertidos, errores de cálculo e incumplimiento de contratos.

Asimismo, la negativa de Nissan de hacer valer la garantía de manera injusta, no responder por defectos de fábrica, realizar reparaciones deficientes, rechazar hacer válido el beneficio de cambiar o devolver un automóvil y no brindar un servicio o no entregar un producto.