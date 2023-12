Para combatir los delitos financieros es necesaria la participación de la banca: secretaria del Tesoro de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que el sector bancario mexicano está trabajando “arduamente” para brindar información que ayude a detectar la producción y distribución del fentanilo.

En rueda de prensa celebrada en Palacio Nacional, junto con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, Yellen señaló:

“Con los banqueros mexicanos se está trabajando arduamente para que nos proporcionen información que pueda ayudarnos a descubrir formas en las que se produce el fentanilo y cómo se trafica de una manera mayor y de forma trasnacional”.

Explicó: “entendemos la importancia de que ellos reciban información que tenemos les va a permitir identificar este tipo de actividad”.

“Nos gustaría trabajar conjuntamente para poder incrementar este tipo de información, compartirla. Pero hemos puesto en los últimos dos años cientos de sanciones, que tienen que ver con la corrupción”, agregó.

Ante medios de comunicación, Yellen confirmó que el pasado 6 de noviembre el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés) sancionó a 50 individuos y dos entidades que están asociadas con el cártel de los Beltrán Leyva.

“Este cártel, que está produciendo y transportando fentanilo a Estados Unidos, en la frontera con México repercute en las familias. Y, desde luego, esto va a cerrar esta amenaza para la seguridad”, apuntó.

La secretaria del Tesoro destacó que lo anterior tiene que ver también en la parte de México, las designaciones que se hicieron el día de ayer siguen a estos individuos y 13 entidades que están relacionadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Estas acciones son dos ejemplos de la administración y los esfuerzos de la política de Biden en cuanto a la lucha contra el fentanilo, así como la colaboración entre Estados Unidos y México. El involucrarse el sector privado es crucial”.

EU no pretende cerrar inversiones chinas

Por otra parte, Yellen aseguró que Estados Unidos no busca que China deje de invertir en México, siempre y cuando “cumpla condiciones de seguridad”.

“China invierte en México, pero debe haber un programa de seguridad seguro, así es que esas inversiones no deben crear inquietudes de seguridad para México, para Estados Unidos, desde luego no tenemos ningún problema con que China invierta en México para producir servicios y productos que nosotros importaríamos”.

Para que quede claro, concluyó:

“Estados Unidos no está intentando hacer que China no intervenga, no haga inversiones en Estados Unidos o en México, nosotros creemos en esta parte, en ese ambiente de inversiones CFIUS, estas evaluaciones y exámenes de CFIUS sobre las inversiones de todas las partes del mundo”.

De hecho, acotó, es poco común que algunas inversiones, se permitan o no sólo bajo ciertas condiciones. Pero la mayoría, es decir, de las inversiones de China en Estados Unidos son aprobadas. Entonces, el enfoque sería estrictamente con el tema de la seguridad nacional.