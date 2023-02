Tesla cesa a empleados por intentos de organización sindical en Nueva York

NUEVA YORK (AP).- Varios empleados de una fábrica de Tesla en Nueva York fueron despedidos un día después de iniciar sus intentos de organización sindical, según Tesla Workers United (TWU).

Los trabajadores de la planta de Buffalo recibieron un email el miércoles por la noche actualizándolos sobre una nueva política que les prohíbe grabar reuniones en el lugar de trabajo sin el permiso de todos los participantes, indicó el grupo en un comunicado el jueves. Detalló que tales restricciones violan la ley laboral federal e incumplen la ley de consentimiento de Nueva York para grabar conversaciones.

"Estamos molestos. Esto no nos retrasará. Esto no nos detendrá", dijo Sara Costantino, actual empleada de Tesla y miembro del comité organizador, en una declaración preparada. "Quieren que nos asustemos, pero creo que acaban de empezar una estampida. Podemos hacer esto. Pero creo que lo haremos".

La planta de Tesla, que fabrica paneles solares y otras tecnologías de energía renovable, no está lejos de una tienda de la cadena Starbucks cuyos trabajadores votaron a favor de sindicalizarse el año pasado.

TWU catalogó los despidos como inaceptables y señaló que las expectativas puestas en los trabajadores de Tesla son "injustas, inalcanzables, ambiguas y en constante cambio".

"Me siento tomado por sorpresa, me contagié de COVID y estaba fuera de la oficina, luego tuve que tomar una licencia por duelo. Regresé al trabajo, me dijeron que estaba superando las expectativas y luego llegó el miércoles", dijo en un comunicado Arian Berek, miembro del comité organizador y quien es uno de los empleados despedidos. "Creo firmemente que esto es una represalia por el anuncio del comité, y es vergonzoso".

La Junta Regional Conjunta de Trabajadores Unidos de Rochester presentó una queja contra Tesla ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, acusando al fabricante de vehículos eléctricos de prácticas laborales injustas.