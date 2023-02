Pronostican crecimiento de 20% en autotransporte de carga por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La relocalización de las cadenas de suministro impactará positivamente en el autotransporte de carga, el cual se prevé que crezca 20% en tres años, reveló José Ramón Medrano Ibarra, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

De acuerdo con el organismo, el 80% del comercio internacional se mueve por carretera. En el caso particular de México, estima que por cada punto del Producto Interno Bruto (PIB) que aumenta el país, el sector tiene que crecer 1.7 veces.

Al participar en el podcast “Norte Económico” de Banorte, Medrano Ibarra matizó que existen diferentes retos para la industria:

Principalmente una de las disrupciones en la cadena de suministro de los proveedores de equipo de transporte como camiones de tracto, camiones y remolques es la falta de mano de obra a nivel operativo, pues en los últimos años se ha registrado escasez. “Un estudio de International Road Transport Union nos habla de una falta de 54 mil operadores a nivel nacional”, mencionó.

“El día de hoy todavía no se regulariza esta situación, no hay una entrega digamos ordenada de equipo de transporte, camiones de tracto, camiones, remolques, equipos, en fin. Y eso nos tiene preocupados. No podemos parar tampoco los programas de renovación vehicular, nuestros equipos tienen un ciclo de años, estos ciclos se pueden ajustar, pero esto tiene que ver no solamente con eso, sino también con el crecimiento de las empresas de transporte”, abundó.

El presidente de la Canacar destacó que a pesar de estos retos que representa el nearshoring, la respuesta de los transportistas ha sido hacer más eficiente su trabajo.

Con la ayuda de nuevas herramientas han conseguido reducir los tiempos de carga y descarga, sobre todo en la frontera norte y en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez e incluso Monterrey, una región “donde empezamos a ver ya efectos importantes en la demanda de equipos, en la demanda de transporte”, y se ha mejorado la comunicación con las unidades para poder reaccionar más rápido ante cualquier emergencia”, explicó José Ramón Medrano.