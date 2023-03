EU descarta rescate financiero de Silicon Valley Bank

WILMINGTON, Delaware, EU. (AP) — La secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen declaró el domingo que el gobierno federal no rescatará al Silicon Valley Bank, pero que está ayudando a los depositantes preocupados por su dinero.

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC por sus iniciales en inglés) garantiza hasta 250 mil dólares por cuenta, pero muchas de las empresas y personas acaudaladas que usaban ese banco — conocido por servir a jóvenes empresas tecnológicas y capitales de inversiones — tenían mucho más que eso. Cunde el temor de que muchos empleados no recibirán sus sueldos.

Yellen, en entrevista con el programa “Face the Nation” de la CBS, no ofreció muchos detalles sobre los próximos pasos que dará el gobierno al respecto. Pero enfatizó que la situación es muy distinta a la crisis financiera de hace 15 años, cuando el gobierno tuvo que salvar a muchos blancos inyectándoles liquidez.

“No volveremos a hacer eso”, declaró Yellen, “pero nos preocupan los depositantes, y estamos enfocados en tratar de satisfacer sus necesidades”.

Pese al nerviosismo en Wall Street, Yellen trató de calmar a la ciudadanía diciendo que el colapso del Silicon Valley Bank no tendrá un efecto dominó.

“El sistema bancario estadounidense realmente es seguro y está bien capitalizado, es resiliente”, enfatizó la funcionaria.

Silicon Valley Bank, con sede en Santa Clara, California, es el 16to banco más grande de Estados Unidos. Es el segundo colapso bancario más grande en la historia estadounidense luego del de Washington Mutual en 2008. El banco principalmente servía a empleados tecnológicos y compañías de inversiones nuevas, entre ellas algunas de las compañías tecnológicas más conocidas.

Silicon Valley Bank comenzó a caer en la insolvencia cuando sus clientes, en su mayoría empresas de tecnología que necesitaban efectivo mientras atravesaban problemas para obtener financiamiento, comenzaron a retirar sus depósitos. El banco tuvo que vender bonos a una pérdida para cubrir los retiros, lo que derivó en el peor colapso para una institución financiera de Estados Unidos desde el punto más alto de la crisis financiera.

Yellen se refirió a las crecientes tasas de interés, que la Reserva Federal ha ido incrementando para combatir la inflación, como el problema central de Silicon Valley Bank. Muchos de sus activos, como los bonos y valores respaldados por hipotecas, perdieron valor de mercado a medida que aumentaban las tasas.

“Los problemas con el sector tecnológico no son el centro de los problemas de este banco”, subrayó.

Yellen dijo que anticipaba que los reguladores tomaran en cuenta “una amplía variedad de opciones disponibles”, incluyendo que otra institución adquiera a Silicon Valley Bank. Sin embargo, hasta el momento, ningún posible comprador ha levantado la mano.

Sheila Bair, quien presidió la FDIC durante la crisis financiera de 2008, recordó que con casi todos los colapsos bancarios durante esa época, “vendimos un banco colapsado a un banco saludable. Y por lo general, el comprador también cubría los montos no asegurados porque querían el valor de franquicia de esos grandes depositantes, así que ese sería el mejor escenario”. Pero con la situación de Silicon Valley Bank, dijo al programa “Meet the Press” de NBC que ésta “fue una falla de liquidez, un pánico bancario, así que no tuvieron tiempo para preparar una venta del banco. Así que tienen que hacerlo ahora e intentar ponerse al día”.