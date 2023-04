¿Jornada laboral de 40 horas semanales en México? Esto dice la Coparmex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazó la propuesta de reducir la jornada de trabajo de ocho a seis horas y advirtió que habría afectaciones por 381 millones de pesos anuales en México.

“No existen las condiciones para la reducción de la jornada laboral, ya que aunque México es de los países que más horas trabaja en el día, también es de los menos productivos y con mayor informalidad, acciones que pueden provocar esta pérdida económica al país”, advirtió el presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, Ricardo Barbosa en entrevista con el diario Milenio.

Agregó que “estamos a favor de una vida digna de los trabajadores. Coparmex llevó de la mano con Movimiento Ciudadano la reforma a las vacaciones, entre otras, pero no estamos viendo la película completa y nadie en el congreso más que una diputada habla del elefante blanco en la sala que es la informalidad” se quejó.

El pasado martes 25 de abril, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló reformas a la ley para reducir las horas labores, así como ampliar la cantidad de días de descanso obligatorio.

El dictamen, aprobado con 25 votos a favor y cinco abstenciones del PAN, reforma la fracción IV del apartado A del artículo 123 de la Constitución, para establecer que se reduzcan de 48 a 40 las horas laborales a la semana a partir de que la reforma sea aprobada.

Para el representante del sector patronal, primero se debe combatir la informalidad e implementar un programa para incrementar la productividad del país de la mano del sector obrero, privado y del gobierno.

Asimismo, recordó que dicha reducción de la jornada laboral debe de ser de manera gradual, como lo hicieron en Chile, pues si esto no sucede, además de la importante pérdida económica que prevén, los trabajadores no descansarán los dos días que plantea la nueva iniciativa, pues las empresas tampoco tienen las condiciones para este cambio.

“Van a seguir trabajando los seis días con un costo adicional que se verá reflejado en los precios. Volvemos a insistir: no es el momento adecuado, se necesita un estudio más detallado, más responsable, estamos de acuerdo en el ‘qué’, pero no en el ‘cómo’, y no estas legislaciones al vapor que las quieren subir al pleno por temas populistas”, lanzó.