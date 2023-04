Profeco alerta sobre gastos precargados en las aplicaciones para comprar comida o vuelos

Pésimo servicio de @VivaAerobus @Profeco Vuelo 4179 bajío - Monterrey. Más de 6 horas de retraso y no dan una solución o compensación. Simplemente dicen que el avión no está listo y no aseguran que volemos el día de hoy, no se hacen responsables!! #VivaAerobus #profeco #Viajes pic.twitter.com/GBlRpdSLjf