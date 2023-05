"Necesitamos un banco y es una oportunidad": AMLO hace cuentas para comprar Banamex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La información que tiene el Ejecutivo Federal sobre la negociación entre Citigroup y Grupo México para la compra de Banamex es que la firma que dirige Germán Larrea pide más garantías, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, e insistió en que es la oportunidad para que el gobierno tenga su propio banco.

“Quién sabe qué tipo de garantías”, dijo el presidente y negó que tenga que ver con el caso de Ferrosur.

–Yo creo que nos estucharon aquí los de Citi, cuando dije que era un buen negocio y es que… –añadió.

–Se cayeron las acciones –se le mencionó y el presidente solo sonrió.

El mandatario mexicano sostuvo que “si no se compra el banco –porque ahí llevan como un año trabajando en la negociación y además son procesos lentos– si no quieren vender vamos a hablar con ellos, no descartamos la posibilidad (…) porque nosotros sí necesitamos un banco y es una oportunidad”.

El presidente hizo algunas cuentas:

“Si hablaron de 7 mil millones, se tienen que pagar 2 mil millones de impuestos para la hacienda pública, quedan 5 mil millones de dólares. Una sociedad público-privada, donde el gobierno aporte una cantidad, podemos disponer hasta de 3 mil millones de dólares y 2 mil que se vendan las acciones a los mexicanos que quieran, a todos”.

Es un buen negocio, afirmó, porque el principal cliente de los bancos es el gobierno: “Es que lo que hicieron los tecnócratas corruptos, conservadores, fue una barbaridad, querían desmantelar todo, acabar con todo”.

Cero y van dos...



Por segundo día al hilo el presidente AMLO plantea la compra de Banamex uD83DuDCB0, tras confirmar que se suspendieron las negociaciones entre Citigroup y Grupo México



"Sí necesitamos un banco", dice @lopezobrador_ pic.twitter.com/3x60l93YRC — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 24, 2023

Dijo que es similar a cuando entran a robar a un banco y se alcanzan a llevar lo que meten en costales, hasta que suena la alarma, “porque el pueblo dijo basta”.

En cuanto al buen negocio de tener un banco, señaló que “se manejan billones de pesos y no solo es lo que se cobra de comisiones sino lo que suda ese dinero en beneficio de algunos bancos. Hay bancos responsables, no se puede generalizar, pero por ejemplo hay 22 bancos que hace lo que el SAT, donde se puede pagar los impuestos o contribuciones. O se paga una comisión o ese dinero se mantiene ahí. Entonces un banco del gobierno, imagínense el manejo de todas las nóminas, entonces sí es de utilidad”.

Incluso expuso que si es posible la compra de Banamex, hablará con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O “para que se vea porque podríamos hacerlo. ¿Cuánto son 3 mil millones de dólares? 60 mil millones, ahora un poco menos porque está en 18 (el dólar), 60 mil, ¿Saben cuánto tenemos de margen? Nada más en deuda que podríamos contratar, para quedar como el endeudamiento que hizo Calderón o Peña Nieto, tres puntos abajo estamos del Producto. ¿Cuánto es un punto del Producto?, 300 mil millones. Son 900 mil millones de pesos, tenemos todavía 900 mil. ¿Para 60 mil? Sí tenemos, no es para presumir pero están fuertes las finanzas públicas”.