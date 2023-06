Banco Azteca, Citibanamex, Banorte y BBVA acaparan el 68% de las quejas presentadas por clientes

Ciudad de México, 3 de junio (apro).—La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reveló que durante el primer cuatrimestre del año Banco Azteca, Citibanamex, Banorte y BBVA fueron las instituciones con más quejas por parte de sus clientes, abarcando el 68% del total.

De acuerdo con la autoridad, las principales inconformidades fueron cargos, consumos o transferencias no reconocidas por medio de Internet, de la banca móvil o de forma tradicional, en tarjetas de crédito y débito.

Según el procesador estadístico de la Condusef, la mayoría de reclamaciones entre enero y abril fue por transferencias electrónicas no reconocidas por los clientes con un total de 10 mil 209 quejas, lo que significó un aumento de 70% con respecto al mismo lapso de 2022.

Le siguieron los consumos no reconocidos en los estados de cuenta, con 9 mil 878 quejas, un incremento de 18% en el periodo de referencia, luego los cargos no reconocidos con 3 mil 536, lo que significó un aumento de 15.7%; y la cuarta causa más común fue que se realizaron gestiones de cobranza o negociaciones de estructuras de deudas con personas que no son los cuentahabientes, con 2 mil 281 reclamaciones.

Según la institución financiera, las tarjetas de crédito fueron los productos con más reclamaciones con un total de 14 mil 099; las de débito, 13 mil 354 quejas, lo que significó un incremento de 3.6% y 40.6%, respectivamente.

Por cuentas de ahorro hubo 4 mil 791 quejas; las cuentas de cheques, 3 mil 631; en tanto que las cuentas de nómina representaron 3 mil 34 reclamaciones.

Según la Condusef, el banco con más reclamaciones fue Citibanamex, con 14 mil 047, un alza de 66.7%; le sigue BBVA con 9 mil 457, es decir, un aumento de 12.9%; Banco Azteca con 8 mil 172, lo que representa un incremento de 14.8%; mientras que Banorte, registró 6 mil 761 quejas.

En suma, la comisión recibió un total de 55 mil 760 reclamaciones de los usuarios de la banca, 15% más con respecto del mismo periodo de 2022, cuando se reportaron 48 mil 498 querellas, según cifras del organismo.