Estados Unidos podría experimentar una "miniestanflación", según Goldman Sachs

MADRID (EUROPA PRESS).– Estados Unidos estaría a tiempo de evitar una recesión, pero encara la posibilidad de caer en una "miniestanflación", advirtió este jueves el director de operaciones de Goldman Sachs, John Waldron, en la conferencia Bloomberg Invest.

"Esta es la recesión más esperada que aún no ha ocurrido y que podría no ocurrir", afirmó Waldron. "Me suelo preguntar con frecuencia por las noches: ¿podemos realmente vivir una recesión con un paro del 3.5%? Parece improbable", resumió.

No obstante, la entidad que preside sí se esta preparando para "un escenario miniestanflacionario" al que "no se llamará recesión" y que "podría persistir por un tiempo en el que solo se registraría un crecimiento tibio".

En este sentido, el grupo de banca de inversión informó la semana pasada de que estaba planeando acometer ajustes de plantilla ante un contexto macroeconómico "extraordinariamente desafiante".

"Estamos inmersos en acciones específicas adicionales sobre nuestro personal", confirmó entonces Waldron. "Nos estamos preparando para un entorno más complicado", aseguró no sin antes añadir que se avecinaba "un escenario de contracción que durará un tiempo".

Empleo y subsidios

Además, este jueves el Departamento de Trabajo de Estados Unidos comunicó que las peticiones iniciales de subsidio por desempleo alcanzaron la semana pasada un total de 261 mil solicitudes, un incremento de 28 mil, lo que se traduce en la cifra más alta desde el 30 de octubre de 2021.

Los perceptores de subsidio por paro sumaron, así, en la semana finalizada el 27 de mayo un total de mil 757 millones, lo que supuso una reducción en el número de beneficiarios de 37 mil personas frente a los mil 794 millones de la semana previa. En el mismo periodo comparable de 2022, los ciudadanos con prestaciones alcanzaron los mil 382 millones.

La tasa de desempleo de la primera potencia mundial experimentó un alza de tres décimas en mayo, hasta situarse en el 3.7%, al tiempo que se crearon 339 mil empleos no agrícolas. El número total de desempleados alcanzó los 6.1 millones.