La economía mexicana crecerá más de 3% en 2023, pronostica AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador vaticinó que la economía mexicana crecerá más de 3 por ciento, aunque advirtió que ese pronóstico podría no empatar “con la proyección de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda”, quienes, bromeó, le deben cinco comidas por ganarles en pronósticos de crecimiento.

“Los pronósticos son muy buenos, yo creo que vamos a pasar de tres por ciento, ese es mi pronóstico. No va a ser eso lo que va a proyectar Hacienda, porque ellos toman en cuenta la opinión de los expertos y de los organismos financieros internacionales, y actúan con moderación, y está bien, es mejor”, apuntó.

Dijo que aun con esas estimaciones, más que tomar en cuenta la opinión de expertos, él se acerca a la población.

“Al final siempre les gano las apuestas, me deben ya el secretario de Hacienda y el subsecretario, como dos o tres o cinco comidas”, afirmó.

El mandatario federal dijo que “eso de hoy (los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi) no quiere decir que ellos no estuvieran deseosos de que sucediera, pero se han vuelto, todos los técnicos, los economistas, muy escépticos, el neoliberalismo los sometió, no tienen optimismo, siempre es pesimista la opinión”.

Enseguida aclaró que no se refiere a su funcionario federal: “Un economista de estos neoliberales… No es Rogelio, ¿eh?, ya dije que se formó en la UNAM y que tiene una dimensión social; no, pero los otros, ¿cuándo van a un mercado?, ¿cuándo hablan con la gente?, nunca, nunca, o sea, todas sus proyecciones las hacen en la oficina, todas.

Dijo que sus proyecciones se basan en lo que percibe en sus giras y en el acercamiento con la población, lo cual “ayuda mucho a recoger los sentimientos de la gente. Entonces, sí vamos a avanzar”.