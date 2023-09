Oposición planteará 10 puntos para modificar el presupuesto; Morena defiende déficit

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En voz de Xóchitl Gálvez, los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD, que integran la coalición legislativa “Va por México”, presentarán 10 puntos para modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.

En tanto, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, consideró que el déficit fiscal de 4.9 por ciento que prevé el Paquete Económico 2024 es “razonable” frente a déficits anteriores y aseguró que se ha dicho una “serie de falsedades” en torno al Presupuesto para el próximo año.

“Vamos, en voz de nuestra encargada del Frente, a presentar en los próximos días 10 puntos del presupuesto que estamos trabajando de modificaciones que debería tener el presupuesto, las estamos terminando de revisar”, informó el coordinador parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro.

“A partir de eso, ella (Xóchitl Gálvez) será la vocera de qué deberíamos cambiarle al presupuesto y la vamos a acompañar en la Cámara de Diputados PAN, PRI y PRD, y ojalá que el MC ya deje de ser oficialista y se convierta en oposición”, sostuvo.

Espinosa Cházaro expresó su preocupación por la deuda, pero “más nos preocupa que esa deuda se utilice de manera discrecional”.

“Hay muchos programas sociales, son padrones claros y nítidos que en un año electoral no se necesita tener uno bola de cristal para darse cuenta que serán utilizados con fines electorales”, señaló.

En tanto, diputadas y diputados federales del PRI advirtieron una serie de irregularidades en el Paquete Económico, el cual, a su juicio, presenta un endeudamiento histórico que pone en riesgo las finanzas del país y podría generar una crisis por el desequilibrio entre el ingreso y el gasto.

En rueda de prensa, la diputada Carolina Viggiano Austria alertó sobre la gravedad que el Gobierno Federal está comprometiendo el futuro de la población mexicana, “a tal grado que cada mexicano que nazca en el 2024 le tocará pagar 127 mil pesos de deuda pública”, 14 mil pesos más que el año pasado.

“Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que las finanzas públicas del país y el Presupuesto de Egresos de la Federación deben manejarse bajo el principio fundamental, pues se trata de dinero de todos los mexicanos, no de un gobierno, ni de una persona que se empeña en cumplir caprichos”, sostuvo.

Aseguró que la actual administración ha gastado más de lo que percibe; “sí hay deuda pública y hay deuda cuando se gasta más de lo que podemos ingresar, pero sobre todo cuando se gasta mal, con opacidad, con despilfarro, con corrupción y sin planeación”.

La diputada enfatizó que no están en contra de los programas sociales y que el gasto de los gobiernos de Morena no es austero, ya que en el sector público crecerá a 1.7 billones de pesos, mientras en 2018 era 1.2, aunque a los servidores públicos les bajaron el sueldo y a las prestaciones, lo que hace a la administración federal, costosa en su operación.

lldefonso Guajardo Villarreal sentenció a su vez que el Presupuesto del 2024 traiciona “el mantra” de este gobierno de no mentir, no robar y no traicionar, porque mienten en materia de deuda, que afecta, a diversos rubros ya que enfrentan una presión del servicio de la deuda por mil 263 millones de pesos, el doble de lo que se pagó en el 2018.

“Y esto le quita espacio a salud, a transferencias sociales, a los programas de conservación de caminos que están destruidos en el país, por lo tanto, cuando hablamos de la deuda, estamos hablando de cómo se compromete el futuro de los mexicanos que más lo necesitan”, expresó.

Aseguró que durante cinco años se mintió a la población mexicana respecto a que no se contrataba deuda, "nos mintieron cuando nos han estado diciendo que ellos no eran irresponsables y no aumentaban la deuda pública.

“Hay un aumento muy importante del techo de la deuda, que para el 2024 será 40 por ciento superior que el techo de la deuda del 23, con 1.9 billones de pesos de endeudamiento máximo para el 24", sostuvo.

Reveló que desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha se ha endeudado al país con 2 mil 546 millones de pesos por día. "Así es que cada vez que en el recinto escuchamos que la 4T no se ha endeudado, ha sido todavía más irresponsable que lo que antes acusaban. Entonces, por lo pronto, mienten en materia de deuda", reclamó.

Respecto a las obras emblemáticas de la actual administración, puntualizó que la refinería de Dos Bocas, que iba a costar 8 mil 500 millones se elevará a 18 mil 500 millones de dólares; y el Tren Maya, que se calculó en 160 mil millones de dólares, quedará en 360 mil millones de dólares.

Argumento electoral

En entrevista por separado, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, consideró que la postura de la oposición es más un argumento electoral que económico.

Resaltó que durante la reunión de las y los legisladores de la coalición Morena, PT y PVEM, abordaron el tema del Paquete Económico; y en la Miscelánea Fiscal no se prevé ninguna modificación, salvo la actualización conforme a los índices de inflación que reporte el Banco de México (Banxico).

“Con relación al 4.9 por ciento de déficit que está en términos bastante más que razonables, frente a los déficits que había en los años anteriores que andaban en el 8 o 9 por ciento y llegó a haber en alguna ocasión un déficit de más del 11 por ciento”, aseveró.

Advirtió que seguramente en la Ley de Ingresos el bloque opositor va a querer para efectos electorales irse a los impuestos especiales “pero más con un argumento electoral, que, con un argumento económico, sin saber cómo pueden lesionar la economía de México”.

“Toda la serie de falsedades que se han dicho en torno al Presupuesto, cuando es el primer Presupuesto en la historia que destina más de 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de infraestructura, que destina más de 776 mil millones de pesos para el bienestar de las familias”, argumentó.

Resaltó que México es una de las 10 economías más potentes, lo que representa un reconocimiento a nuestra política económica.

El legislador dijo que, gracias al recurso destinado a la política social, es posible reactivar el comercio local y que se incremente el consumo; sin embargo, los opositores “quisieran que regresáramos a lo de antes, no lo van a reconocer, es campaña electoral”.

Retó a Xóchitl Gálvez a que defina con los legisladores del PAN, PRI y PRD “cuál es la posición que van a tener en los próximos meses con relación al Presupuesto de Egresos, van a apoyar o no a los 30 millones de familias mexicanas o van a hacer lo de siempre, van a votar en lo general y en lo particular se van a reservar hasta el proemio y a votar en contra de todo.

“Cobran con la mano izquierda el presupuesto sus gobiernos y con la mano derecha en la tableta votan en contra. Es una inconsistencia total, hay que verlo así, un desconocimiento total de la economía, ni siquiera se toman la molestia de leerlo, de conocerlo y se van a la salida más fácil a la descalificación”, argumentó.