Bitcoin: reguladores de EU aprueban nuevos fondos de inversión que incluyen la criptomoneda

NUEVA YORK (AP) — La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus iniciales en inglés) aprobó a regañadientes el miércoles los primeros fondos cotizados en bolsa que pueden contener bitcoin, aunque sostuvo que sigue siendo sumamente escéptica en torno a las monedas digitales y que la decisión "no es una aprobación o respaldo al bitcoin".

La SEC informó que dio luz verde a 11 fondos cotizados en bolsa para bitcoin, a pesar de que solamente enfrentaba fecha límite referente a una solicitud. La agencia indicó que sus acciones le darían al mercado competencia suficiente y "condiciones equitativas".

Es una gran victoria para Wall Street, en particular para los administradores de fondos de billones de dólares como BlackRock, Fidelity Investments e Invesco, que han presionado mucho para que la SEC apruebe sus solicitudes. También es una victoria para el sector de las criptomonedas, que necesitaba una tras casi dos años de turbulencias que han provocado la quiebra de varias empresas del sector, la más notable de las cuales fue FTX en noviembre de 2022.

La aprobación de la SEC fue tibia en el mejor de los casos. Gary Gensler, presidente de la agencia, ha dicho en repetidas ocasiones que las criptodivisas necesitan más regulación y protecciones para los inversionistas.

"Los inversores deben mantenerse cautelosos ante los innumerables riesgos asociados al bitcoin y a los productos cuyo valor está vinculado a un activo cripto", dijo Gensler.

Otros comisionados expresaron su alarma por el hecho de que la SEC accediera a aprobar los fondos.

"Me preocupa que estos productos inunden los mercados y vayan a parar directamente a las cuentas de jubilación de los hogares de Estados Unidos que menos pueden permitirse perder sus ahorros por el fraude y la manipulación que parecen prevalecer en los mercados de bitcoin spot", dijo la comisionada Caroline Crenshaw en su disenso.

Un fondo cotizado en bolsa (ETF por sus iniciales en inglés) es una manera sencilla de invertir en algo o en un grupo de cosas, como oro, bonos basura o bitcoin, sin tener que comprar en sí esas cosas. Los defensores de las criptomonedas esperan que la noticia impulse a la industria hacia las finanzas convencionales.

La aprobación regulatoria era esperada desde hace meses, y el precio del bitcoin se ha disparado un 70% desde octubre.

En un giro tal vez apropiado para la impredecible industria de las criptomonedas, un tuit falso de la cuenta de la SEC en X, antes Twitter, aseguraba que se habían aprobado las operaciones de ETF en bitcoin, pero la agencia no había emitido dicha aprobación.

A continuación, algunas de las cosas que hay que saber sobre los ETF con bitcoin.

¿Por qué hay tanto entusiasmo respecto a los ETF con bitcoin?

Un fondo cotizado en bolsa es una manera sencilla de invertir en algo o en un grupo de cosas, como oro, bonos basura o bitcoin, sin tener que comprar en sí esas cosas. A diferencia de los fondos de inversión tradicionales, los ETF se comercializan como las acciones, lo que significa que se pueden comprar y vender a lo largo del día.

Desde el nacimiento de bitcoin, cualquiera que quisiera tener una tenía que comprarla. Eso significaba tener que aprender qué es una billetera fría o tener que abrir una cuenta en una plataforma de compraventa, como Coinbase o Binance.

Un ETF con bitcoin podría abrir la puerta a muchos nuevos inversionistas que no quieren tomar esos pasos adicionales.

El precio del bitcoin ya se había disparado en anticipación a la aprobación de la SEC, con un precio de 45 mil 890 dólares el miércoles, comparados con cerca de 27 mil dólares a los que cotizaba a mediados de octubre. El precio se había desplomado hasta alcanzar los 16 mil dólares en noviembre de 2022, luego de que la plataforma de criptomonedas FTX se declaró en bancarrota.

¿Cómo funcionaría el ETF?

El ETF de Bitcoin Strategy (BITO) ya se comercializa desde 2021, pero cuenta con futuros relacionados a bitcoin, y no la criptomoneda como tal.

El nuevo ETF con bitcoin se desempeñará como el fondo SPDR Gold Shares (GLD), el cual le permite a cualquiera invertir en oro sin tener que encontrar un lugar para almacenar un lingote o tener que protegerlo. Es el mismo motivo por el que la gente invierte en el ETF de SPDR Bloomberg High Yield Bond (JNK), el cual les permite a los inversionistas comprar sólo una cosa en lugar de los más de 1.000 bonos de baja calidad que conforman el indicador.

¿Cuántos ETF de Bitcoin podría haber?

La SEC dijo que dio su aprobación a 11 ETF, pero sin duda habrá más que pidan el visto bueno en los próximos meses.

¿Cuáles son las desventajas de un ETF?

Los viejos aficionados de las criptomonedas podrían no estar de acuerdo. Las monedas digitales como bitcoin fueron creadas en parte debido a la desconfianza en el sistema financiero tradicional. En el caso de los ETF, Wall Street se convertiría en un intermediario entre inversionistas y criptomonedas.

Los ETF también cobran cuotas, aunque suelen ser relativamente bajas en comparación con la industria financiera en general. Estas cuotas se presentan a través de lo que se conoce como el cociente de gastos, el cual indica qué tanto de los activos del fondo tomará el ETF cada año para cubrir sus costos.

¿Cuándo es mejor tener un bitcoin como tal?

Un ETF no pondrá una criptomoneda de verdad en la cuenta del inversionista, lo que significa que no puede usarla. Además, un ETF no le daría a los inversionistas el mismo anonimato que una moneda digital, uno de los principales atractivos para muchos de los inversionistas en criptomonedas.

¿Qué preocupaciones deberían tener los inversionistas?

La mayor preocupación para un inversionista en uno de estos ETF es la volatilidad del precio del bitcoin.

A pesar de no haberse arraigado como un reemplazo para las monedas fiduciarias, bitcoin alcanzó casi los 68 mil dólares en noviembre de 2021. Un año más tarde cayó por debajo de los 20 mil mientras los inversionistas en general le daban la espalda a los activos de mayor riesgo y tras una serie de colapsos y escándalos empresariales que socavaron la confianza en la industria de las monedas digitales.

Incluso aunque reguladores y agencias policiales van tras algunos de las figuras que han perjudicado a las criptomonedas, como Sam Bankman-Fried de FTX, la industria aún se siente un poco como el "Salvaje Oeste". El hackeo a la cuenta de la SEC en X plantea preguntas sobre la capacidad de los estafadores para manipular el precio de bitcoin y sobre la propia habilidad de la SEC para detenerlos