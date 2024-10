EU no quita el dedo del renglón: continúa la preocupación por la reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reforma judicial causa inquietud en Estados Unidos, afirmó la representante comercial del gobierno de Joe Biden, Katherine Tai.

En una entrevista con la agencia estadunidense Bloomberg, la directora de la entidad que dirige la política comercial de EU expresó la preocupación que suscita en su país la reforma que establece la elección popular de jueces y magistrados.

Este proceso ha seguido en marcha en el Congreso mexicano con la aprobación de las leyes secundarias y la insaculación por tómbola de los jueces y magistrados cuyos cargos irán a elección en 2025.

“La reforma judicial de México ha suscitado preguntas en EU sobre la relación de este país con su principal socio comercial”, dice el texto firmado por Eric Martin. “Las preocupaciones de la comunidad empresarial sobre la medida de elegir jueces están ayudando a guiar el enfoque de Washington hacia la nueva administración de Sheinbaum”, dice el reportaje atribuyendo esta afirmación a Tai.

"Queremos poder mirarnos a los ojos, entender exactamente dónde está la Administración de Sheinbaum y comprender cómo serán los parámetros de nuestro trabajo conjunto”, aseguró la funcionaria.

De acuerdo con Bloomberg, el estado de la relación bilateral probablemente será un tema de discusión en el encuentro US-Mexico CEO Dialogue que inicia este lunes y en el cual se prevé la participación de la presidenta el martes.

Sobre la relación con México, Tai dijo que existen “muchos desafíos muy, muy importantes entre nosotros”. Asimismo expresó su interés de reunirse pronto con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. También destacó la importancia de la futura revisión del T-MEC.

“Hay formas de abordar esto de manera más constructiva. Mucho dependerá de cómo establezcamos nuestra relación futura”, dijo Tai, de acuerdo con Bloomberg.

