Consumidores exhiben engaños de tiendas durante El Buen Fin (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Usuario de redes sociales exhibieron algunos engaños que descubrieron durante su búsqueda de ofertas en la más reciente emisión de El Buen Fin.

En videos publicados sobre todo en TikTok, internautas denunciaron simulación de rebajas, la mayoría en tiendas Walmart, aunque también de Chedraui, Bodega Aurrerá y de tiendas en línea.

Noticias Relacionadas Estas fueron las tiendas con más quejas ante la Profeco en el Buen Fin

En los videos se aprecia cómo los consumidores encontraron etiquetas con la supuesta rebaja, pero al levantarla encontraban la anterior con la misma cifra que indicaba la de la rebaja.

Las quejas coinciden con el reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que ubicó a Walmart como la tienda con el mayor número de denuncias, seguido de Bodega Aurrera, Sam's Club, Soriana, Coppel, Elektra, Chedraui, Sears, Liverpool y Puma México.

Las propias autoridades han señalado que, en esta edición, los establecimientos con mayor número de inconformidades son: Walmart, Coppel, Bodega Aurrera, Soriana, Sam ‘s Club, Sears, Liverpool Chedraui, Elektra y Movistar.

Profeco reporta 493 denuncias

Este martes, la Profeco informó que se recibieron 493 inconformidades y asesoró a 16 mil 213 personas a través de los módulos, brigadas y Teléfono del Consumidor.

#BoletínDePrensa Durante El Buen Fin, la Profeco asesoró a 16 mil 213 personas consumidoras a través de los módulos, brigadas y el Teléfono del Consumidor.



El Procurador @ivan_escalante indicó que se seguirá atendiendo a todas las personas que tengan alguna inconformidad con… pic.twitter.com/SYGmn7KKuH — Profeco (@Profeco) November 19, 2024

La dependencia informó que, de las 493 inconformidades, 313 se conciliaron en el momento, 152 siguen en trámite, en 14 casos no se localizó a la persona consumidora, siete no se conciliaron, seis se orientaron a otras dependencias para su atención y en uno no se obtuvieron los datos para lograr la conciliación.

Estas fueron las inconformidades más comunes en la decimocuarta edición de El Buen Fin:

Cancelación de compras: 120 afectados.

El proveedor no respetó el precio anunciado: 61 afectados.

Incumplimiento de oferta: 58 afectados.

Incumplimiento de promoción: 55 afectados.

Negativa a la entrega: 41 afectados.

Incumplimiento de plazos de entrega: 25 afectados.

Respecto a las entidades donde más surgieron problemas respecto a las ofertas de El Buen Fin, la Ciudad de México registró 104 inconformidades, el Estado de México presentó 59 reportes y Veracruz 32 incidencias.

Los proveedores que más quejas enfrentaron fueron:

Walmart: 110

Bodega Aurrera: 60

Sam’s Club: 41

Soriana: 28

Coppel: 22

Elektra: 18

Chedraui: 15

Sears y Liverpool: 14

Puma México: 7

La Profeco seguirá atendiendo a las personas que hayan presentado alguna inconformidad con los proveedores, o dificultades que surjan, por ejemplo, que los plazos de entrega no sean respetados, o que se reciban artículos distintos a los que se compraron.

El teléfono del consumidor 55 5568 8722 seguirá operando para recibir las quejas de los consumidores, quienes también pueden solicitar ayuda de la Profeco en el correo electrónico asesoria@profeco.gob.mx