Estas fueron las tiendas con más quejas ante la Profeco en el Buen Fin

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer el número de irregularidades que registró durante el Buen Fin, que se realizó este fin de semana con el fin de incentivar el consumo entre los mexicanos.

La Profeco informó que asesoro´ a 14 mil 651 consumidores a través de los módulos, las brigadas móviles y el Teléfono del Consumidor.

La Ciudad de México fue la entidad con el mayor número de inconformidades, con 274; le siguió el Estado de México con 32; Jalisco con 28; Veracruz con 25; Nuevo León con 18; Oaxaca con 16; Coahuila con 14, y Tamaulipas con 11.

Fueron atendidas 347 inconformidades: 77.8% fueron conciliadas; 16.7% sigue en trámite; 2.3% no se obtuvo respuesta del consumidor; el 1.7% no se logró conciliar; 1.2% se canalizo´ a otra dependencia para su atención, y del 0.3% no se contó con los datos suficientes para proceder con la conciliación.

De las 270 inconformidades conciliadas, la Profeco ayudó que los consumidores obtuvieran el regreso de su dinero, en especie o en efectivo, por un monto total de 1 millón 690 mil 316 pesos.

Al día de hoy se registró un mayor número de cancelaciones de compra, con lo que se convirtió en el principal motivo de las inconformidades, con 53 casos; seguido de 49 situaciones donde no se respetó el precio anunciado; en 48 se incumplió la promoción; 45 no se aplicó la oferta; en 32 se negó la entrega del producto, y en 18 no se cumpli´ó con los plazos de entrega.

Los proveedores con el mayor número de quejas fueron: