Ministros de provincias de Canadá insisten en excluir a México del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Doug Ford, primer ministro de Ontario, la provincia más poblada de Canadá, aseguró que los demás primeros ministros canadienses están de acuerdo con él en excluir a México del acuerdo comercial T-MEC y formar un tratado bilateral con Estados Unidos.

En el resumen de las actividades que realizó este miércoles 20 de noviembre, el ministro canadiense informó que habló con los ministros sobre la importancia de conformar un acuerdo de libre comercio que “sea justo para los trabajadores canadienses y estadounidenses”.

Doug Ford presidió una llamada telefónica con los 13 primeros ministros provinciales y territoriales.

