Trudeau advierte sobre el T-MEC: “es posible que tengamos que considerar otras opciones” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, aseguró este jueves que prefiere que México siga siendo un socio de América del Norte en materia de libre comercio.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de “considerar otras opciones”, si el vecino del sur no aborda las preocupaciones en Canadá sobre los fabricantes chinos que intentan entrar en el mercado.

En una conferencia de prensa el jueves en Ontario, Trudeau aseguró que planteó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las “inquietudes reales y genuinas sobre la inversión china en México”, durante una reunión que sostuvieron en Río de Janeiro, Brasil, en el contexto de la cumbre de líderes del G-20.

Esas preocupaciones han llevado a algunos primeros ministros de las provincias canadienses a demandar que Canadá tenga su propio acuerdo bilateral con Estados Unidos excluyendo a México del T-MEC.

El primer ministro Justin Trudeau visita Vince's Market, una tienda de comestibles en Sharon, Ontario. Foto: AP

“Parte de una campaña electoral”: Sheinbaum

Trudeau habló a los reporteros horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum respondiera a una pregunta sobre el tema en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

“Si, el primer ministro no está de acuerdo en sacar a México del Tratado, me lo comentó muy claramente, y acordamos seguir dialogando. Ellos tienen también sus propias elecciones pronto, entonces también usan estos temas como parte de una campaña electoral; pero el primer ministro no está de acuerdo.

“Y hay que recordar que quien en su momento defendió que Canadá se quedara en el Tratado fue el Presidente López Obrador, porque había la idea, del entonces presidente Trump, de que fuera nada más México-Estados Unidos. Eso es lo primero”, expuso Sheinbaum y añadió:

“Lo segundo, me preguntó de una marca de vehículos de fabricación china, que si había una planta en México, es una marca de vehículos eléctricos. Y le dije: La única planta de esa marca que hay en Norteamérica está en Pasadena, California, o sea, está en Estados Unidos.

#Internacional



La Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) señaló que el primer ministro de #Canadá, Justin Trudeau (@JustinTrudeau), "no está de acuerdo" con excluir a #México del TMEC. Ante estas suposiciones, la mandataria recordó que en su momento #México se opuso a que… pic.twitter.com/Yzg31HySGh — SPR Informa (@SPRInforma) November 21, 2024

“Quedamos de seguir platicando, es parte de este proceso de relaciones bilaterales y también dentro del Tratado, pero claramente me manifestó que él no está de acuerdo en lo que han manifestado algunos de los actores políticos de Canadá”, sostuvo la mandataria.

“Mi trabajo es apoyar a los trabajadores de Canadá”, remarca el primer ministro

Una reportera le preguntó a Trudeau acerca de las declaraciones de Sheinbaum, a lo que Trudeau respondió:

“Tenemos un tratado excelente ahora mismo entre nuestros tres países, el T-MEC o como quieran llamarlo ha sido increíblemente exitoso para las economías de los tres países. Esto es algo que queremos ver continuar, es mi primera opción", dijo Trudeau a reporteros tras una visita a la tienda de comestibles Vince's Market, donde anunció planes para eliminar temporalmente el impuesto federal sobre las ventas de varios artículos.

“Se han presentado preocupaciones reales y genuinas sobre las inversiones chinas en México, lo he mencionado directamente a la presidenta de México. Sé que los tres países tendrán que enfocarse y trabajar en esto.

“Dejamos todas las puertas abiertas porque mi trabajo es, siempre ha sido, siempre lo será, apoyar a la economía canadiense, apoyar a los trabajadores de Canadá, apoyarlo en sus intereses. Eso fue lo que nos guió durante la primera presidencia de Donald Trump y eso va a guiarnos durante su segundo periodo”, sostuvo Trudeau, y añadió:

“Vamos a luchar por los canadienses, por los empleos canadienses y el crecimiento nacional. Idealmente lo haríamos como un mercado norteamericano unido. Pero, a la espera de las decisiones y elecciones que México haya tomado, es posible que tengamos que considerar otras opciones”, sostuvo Trudeau, sin definir cuáles.

“Pero permítanme decirlo una vez más: mi situación ideal es que sigamos trabajando bien juntos para proteger los empleos en América del Norte del exceso de capacidad o la coerción económica de la que han sido responsables otros países”.

#UltimaHora. El primer ministro de Canadá, @JustinTrudeau, reiteró que le gustaría que México continúe en el #TMEC, sin embargo, dijo que tendría que considerar otras opciones dependiendo de las decisiones que tome el gobierno mexicano, principalmente sobre la inversión china en… pic.twitter.com/eGaTZi3I8W — Alicia Salgado (@AliciaSalgadoMX) November 21, 2024

Trudea dijo estas declaraciones tras informar que aplicará una exención fiscal a artículos como ropa y zapatos infantiles, juguetes, pañales, comidas en restaurantes, cerveza, vino, árboles de Navidad, botanas, bebidas y consolas de videojuegos.

También anunció que enviará cheques de 250 dólares a 18.7 millones de canadienses que trabajaban en 2023 y ganaban 150 mil dólares o menos, como parte de una serie de medidas para compensar el encarecimiento de la vida en Canadá, que podrían afectar las aspiraciones electorales del primer ministro para contender por un nuevo periodo.