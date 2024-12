Llaman a acción colectiva contra Salinas Pliego por presunta manipulación en valor de acciones de Elektra

CIUDAD DE MÉXICO.- Los inversionistas del fondo Astor Asset Management, a quien Ricardo Benjamín Salinas Pliego ha llamado estafadores, iniciaron una demanda colectiva, una class action, para abordar el incumplimiento del presidente de Elektra de las obligaciones regulatorias con respecto a la divulgación de transacciones, préstamos y prendas de acciones, lo que, consideran, ha causado un daño material a los accionistas.

Los promotores de este llamado a una acción colectiva contra Salinas Pliego son los prestamistas de 115 millones de dólares con quienes el equipo financiero del presidente de Elektra comprometió y dejó en garantía un paquete de más de 7 millones de títulos con el compromiso de que no se venderían, según el contrato firmado entre ambas partes.

No obstante, Astor Asset Management emitió valores colaterales para cubrirse de pérdidas en la operación. Salinas Pliego denunció ante una corte de Londres que no estaba al tanto de esa transacción. Hasta los primeros días de diciembre, en el juzgado londinense se registraron actuaciones y actualizaciones del caso por parte de ambas partes.

Astor Asset Management informó a través de un comunicado fechado en Vancouver, que su investigación revela un patrón preocupante de conducta abusiva por parte del señor Ricardo Salinas quien, junto con su familia, posee aproximadamente el 74% de las acciones de ELEKTRA (datos a septiembre) y se considera una persona controladora de la mayoría accionaria.

Su falta de divulgación de información material sobre sus transacciones financieras ha generado un entorno de desinformación y manipulación del mercado, lo que afecta negativamente a los accionistas de Elektra.

Y agrega Astor que “el Sr. Ricardo Salinas ha sido multado en repetidas ocasiones por las autoridades regulatorias mexicanas por no informar sobre transacciones o eventos importantes como lo exige la ley, lo que demuestra un historial de comportamiento abusivo al no respetar las obligaciones regulatorias”.

Más preocupante, agrega, es el reciente préstamo del Sr. Salinas con Astor Asset Management 3 Ltd, en el que comprometió 7.2 millones de acciones de Elektra como garantía sin hacer el anuncio público necesario.

“Tal falta de divulgación de información importante viola las regulaciones de valores y compromete la equidad del mercado al privar a los inversores de información clave que necesitan para tomar decisiones informadas”, aseguraron.

“El señor Salinas y su familia no han informado sobre préstamos, promesas ni otras actividades comerciales. El señor Salinas ha bloqueado la investigación de sus cuentas bancarias personales por parte de los reguladores de valores mexicanos CNBV. Esta falta de transparencia es muy inusual, en particular dado el control de la familia sobre una empresa de supuestos 10 mil millones de dólares, lo que genera más preocupaciones sobre una posible manipulación”, dijo Astor Asset Management LTD.

La importancia de la transparencia o el tráfico de información privilegiada

Astor recordó que los inversionistas dependen de la información oportuna y necesitan que se les proporcione por parte de los insiders para medir su confianza en la empresa y tomar decisiones de inversión informadas.

Cuando los insiders, como el señor Ricardo Salinas, participan en transacciones financieras como préstamos o pignoraciones de acciones, puede ser una señal de estrés financiero o de falta de confianza en el futuro de la empresa.

Por el contrario, cuando los insiders compran acciones, suele indicar que creen en el potencial de crecimiento de la empresa.

Los investigadores de Astor precisaron que, cuando no se divulgan estas actividades financieras fundamentales, los inversores quedan en la oscuridad, lo que conduce a un mercado distorsionado y a la degradación de las inversiones de los accionistas.

Los inversionistas pueden seguir comprando acciones con la falsa impresión de que la empresa se encuentra en una posición financiera más sólida de la que realmente tiene. Esto crea un precio de las acciones inflado, por lo que los inversores terminan pagando de más debido a información incompleta o errónea.

En el caso del Grupo Elektra, dicen, la reiterada omisión del señor Salinas de divulgar actividades financieras como préstamos y pignoraciones de acciones puede haber apuntalado artificialmente el precio de las acciones, engañando a los inversores sobre el valor real de la empresa. Cuando grandes accionistas como la familia Salinas ocultan sus operaciones financieras, impiden que el mercado funcione de manera transparente y eficiente, lo que en última instancia conduce a tergiversaciones y pérdidas financieras para los accionistas.

Supuesta evidencia de manipulación

Astor asegura que existe evidencia sólida que sugiere que las acciones de Grupo Elektra están actualmente sustancialmente sobrevaluadas, lo que puede ser un resultado directo de las actividades financieras no reveladas del Sr. Salinas.

Los informes sobre los múltiplos como Precio a Ganancias (P/E), Price-Earning, muestran que las acciones de Elektra están drásticamente sobrevaluadas.

El P/E de Grupo Elektra se cotiza a 124, mientras que los competidores en la misma industria mantienen una relación P/E promedio de alrededor de 7 veces.

Aún más: las ganancias de Grupo Elektra han estado disminuyendo durante años y el precio de las acciones de Elektra no está en línea con sus pares. Astor no lo menciona, pero además esta controladora, en la que se consolidan los activos de Banco Azteca y la empresa de telecomunicaciones, así como compañías de créditos en Estados Unidos, enfrenta una contingencia fiscal por créditos ante el SAT.

La publicación Simply Wall Street informó en 2022 un valor razonable para las acciones de Grupo Elektra de 360 pesos mexicanos. El 26 de julio de 2024, el último día de negociación, las acciones cotizaban a 960 pesos. “Nuestro modelo financiero refleja un valor razonable de alrededor de entre 200 y 250 pesos”, dijo Astor.

Estos factores, combinados con el hecho de que no se han hecho revelaciones públicas sobre las transacciones financieras de la familia Salinas con Elektra, sugieren firmemente, para Astor, que se está produciendo una manipulación.

El precio inflado de las acciones de Elektra beneficia a la familia Salinas mientras que perjudica a los accionistas comunes que, sin saberlo, están invirtiendo en una empresa que no está representada con precisión en el mercado.

Salinas ha sido acusado anteriormente de fraude por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y ha sido multado repetidamente por los reguladores de valores mexicanos, la CNBV, por no revelar operaciones e información material.

Revista Fortuna buscó a los representantes de Astor para conocer el avance de esta acción colectiva y el eventual registro de una demanda en tribunales internacionales. Fortuna verificó el registro de este intermediario en registros públicos de sociedades tanto en Londres y Canadá.

La CNBV acaba de informar sobre una multa de 1.7 millones de pesos para Banco Azteca por violaciones a la Ley del Mercado de Valor al comprar acciones de su controladora sin notificar a las autoridades bursátiles. Lo mismo sucedió con Elektra, según los registros de la CNBV vinculados con el Registro Nacional de Valores.

Será el próximo 27 de diciembre cuando la Asamblea de accionistas de Elektra que preside Ricardo Salinas Pliego vote la cancelación del registro de la emisora en el mercado de valores.