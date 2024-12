Economía retira licencia a siete agencias aduanales y 40 están bajo investigación

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer los resultados de la “Operación Limpieza”, que se llevó a cabo en Ensenada, Baja California, como parte de la estrategia del gobierno federal para evitar el trasiego de mercancía de contrabando y piratería.

El operativo “busca salvaguardar a las industrias textil, zapatera y del juguete, entre otras, así como los empleos que estas generan para los trabajadores mexicanos. En los últimos 18 meses, la industria textil ha perdido más de 70 mil puestos de trabajo a causa del contrabando y la piratería”, detalló esa dependencia en un comunicado de prensa, el 26 de diciembre.

Esta semana el operativo llegó a esa entidad, en un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Economía Federal y el Gobierno de Baja California, en el que se aseguraron más de 3 millones de artículos con un valor estimado de 320 millones de pesos, en dos importantes establecimientos de Ensenada, con un espacio de 18 mil metros cuadrados.

Durante una conferencia de prensa, Ebrard detalló que, el monto agregado por el decomiso de las mercancías, en Ciudad de México, Hermosillo, Saltillo y Ensenada, se estima en más de 500 millones de pesos.

El secretario también indicó que se estaban llevando a cabo acciones sobre los agentes aduanales y las agencias, por su corresponsabilidad. Ebrard señaló que se retiraron las patentes a 7 oficinas aduanales y 40 están sujetas a investigación, ya que podría estar incurriendo en delitos y, por lo menos, también podrían perder sus licencias.

“Lo que observamos es una absoluta falta de observancia de las normas mexicanas: no tienen aviso del funcionamiento correspondiente. Los alimentos no tienen etiquetado en idioma español, ni con información nutricional, no está visible la fecha de caducidad de los productos, hay productos caducados o productos engaño”, detalló el funcionario.

“Toda esa mercancía no puede acreditar la legal introducción al país. No se pueden vender esas cosas en México”, agregó.