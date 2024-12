Omnicom compra Interpublic y crea gigante publicitario

Omnicom está comprando Interpublic Group en un acuerdo de acciones por acciones que creará una potencia publicitaria con ingresos anuales combinados de casi 26 mil millones de dólares.

Las agencias de la ciudad de Nueva York han participado en campañas de marketing icónicas como “Got Milk” para el California Milk Processor Board, “Priceless” para Mastercard, “Because I’m Worth It” para L’Oréal y “Think Different” para Apple.

La empresa combinada tendrá un valor de más de 30 mil millones de dólares.

Los accionistas de The Interpublic Group of Companies Inc. recibirán 0.344 acciones de Omnicom por cada acción de común de Interpublic que posean. Los accionistas de Omnicom poseerán el 60.6% de la empresa combinada y los accionistas de Interpublic el 39.4% después de que se complete la transacción.

“Nuestras dos compañías tienen ofertas, presencia geográfica y culturas altamente complementarias”, dijo en un comunicado el CEO de Interpublic, Philippe Krakowsky. “También compartimos una creencia fundamental en el poder de las ideas, habilitadas por la tecnología y los datos”.

La compañía mantendrá el nombre de Omnicom y cotizará bajo el símbolo de ticker “OMC” en la Bolsa de Valores de Nueva York.

John Wren seguirá siendo el presidente y CEO de Omnicom, mientras que Phil Angelastro continuará como vicepresidente ejecutivo y director financiero de Omnicom. Krakowsky y Daryl Simm servirán como copresidentes y directores de operaciones de Omnicom.

Tres miembros actuales de la junta de Interpublic, incluido Krakowsky, se unirán a la junta de Omnicom.

Se espera que el acuerdo genere ahorros anuales de costos de 750 millones de dólares y se espera que se cierre durante la segunda mitad del próximo año. Todavía necesita la aprobación de los accionistas de Omnicom e Interpublic.

Las acciones de Interpublic subieron más del 13% antes de la apertura del mercado el lunes, mientras que las acciones de Omnicom cayeron más del 3%.