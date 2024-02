Liberan instalaciones de Time Ceramics en Hidalgo; productores siguen denuncia ante T-MEC

EMILIANO ZAPATA, Hgo. (apro).– La Fiscalía General de la República (FGR) liberó las instalaciones de la empresa de capital chino Time Ceramics en el municipio de Emiliano Zapata, Hidalgo, las cuales habían sido aseguradas al detectar dos pozos de agua para los que no tenían permisos, durante un operativo en el que agentes de migración localizaron ciudadanos de origen asiático con visas de trabajo vencidas, el pasado 22 de enero.

Mientras tanto, productores agrícolas de la región del Valle de Apan siguen con una denuncia ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte del T-MEC por presuntas irregularidades en las concesiones de agua otorgadas por el gobierno de Hidalgo a la firma china.

Al anunciar la liberación del inmueble, y desde la nave industrial, el gobierno de Hidalgo dio su “respaldo absoluto” a Time Ceramics, al afirmar que la denuncia que derivó en el operativo de la FGR tuvo “intereses particulares”, además de asegurar que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no detectó extracción de líquido, por lo que la medida judicial fue retirada el 9 de febrero, aunque en los pozos aún no se pueden continuar trabajos de perforación, los cuales, dijo la empresa, eran para explorar y todavía no sustraer.

El cateo y aseguramiento corresponde a un inmueble de 763 mil metros cuadrados, donde se sitúa una compañía que, de acuerdo con el gobierno, estima invertir 2 mil 700 millones de pesos al instalarse en Hidalgo.

En tanto, en la queja presentada por productores ante el secretariado en Montreal, Canadá, afirman que la empresa carece de permisos para explotar el agua y que viola normas que protegen el medio ambiente, más el riesgo de escasez hídrica con una eventual operación. Añadieron que se presentó ante esta instancia debido a que es la responsable de cuidar el medio ambiente en el marco del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

El secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, aseguró que la denuncia que motivó el aseguramiento de las instalaciones tenía “un sesgo muy de intereses personales, inclusive se habla de algún integrante, militante de algún partido equis, que intentó provocar problemas. Los que están de plácemes son toda la población que tiene la esperanza de conseguir empleo”.

Asimismo, dijo que la propia población de este municipio y alrededores pedían que la planta fuera reabierta: “Ellos están urgidos de empleos, la población, les preocupaba que no se continuara con los trabajos”.

Aseguró que están esclarecidos los hechos e insistió sobre los “intereses mezquinos” que, sostiene, están detrás.

Ante la postura del funcionario, el abogado de Time Ceramics, Viadur Mora Espinoza, acotó que es cierto que continúa abierta la carpeta de investigación y están algunos procesos abiertos, que esperan concluir, además de que existe uno más, de índole administrativo, que continúa en curso, ante Conagua.

Este caso, reconoció el secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, Carlos Henkel Escorza, “nos ocupaba y preocupaba de manera importante, porque pudiera generar algún tema hacia las inversiones, pero por ello es que se les da el total acompañamiento; se da el respaldo absoluto del gobierno de Hidalgo”.

Henkel sumó a la narrativa de que el conflicto “obedecía a otros intereses y afectó el avance de la obra”, prevista para iniciar operaciones en marzo, pero que posiblemente lo hará en abril.

Reconoció la crisis hídrica y anticipó que se agravará, no sólo en Hidalgo, sino en México y el mundo entero, porque los recursos naturales no son renovables, aunque respecto al acuífero que provee el líquido en esta región, dijo que la Conagua les ha “dado la certeza” de que puede ser explotado, y están en proceso para que la empresa obtenga los permisos. En tanto, el agua que obtienen, aseveró, es a través de pipas.

“Durante los próximos años, la Conagua tiene asegurada la disponibilidad del vital líquido en esta zona”, aseguró, aunque mencionó que hay un proyecto, cuya etapa documental fue financiada por el gobierno, para que Time Ceramics y otras empresas puedan usar el agua tratada que vierte Grupo Modelo, cuya planta se ubica en el municipio de Apan, y con ello liberar el estrés hídrico.

Sobre las personas de origen chino que no contaban con documentación que acreditara su labor, el responsable de la política económica sostuvo que 39 tenían visa expirada. Ellos, añadió, forman parte de 148 técnicos “contratados de manera temporal” que colaboran en el montaje de las líneas de producción.

El abogado de la empresa informó que 38 de las personas con visa expirada se encuentra en Tabasco, donde han iniciado sus procesos de regulación migratoria, y que ellos, contratados por Time Ceramics China, fueron enviados a México para capacitar a quienes estarán a cargo de las líneas de producción en el país.

“Conagua dictaminó técnicamente que no hubo extracción de líquido y se determinó que los trabajos que se hacían eran de exploración, remarcó Henkel Escorza, además de indicar que “más de 541 personas trabajan en la construcción de esta nave, pero era necesario traer a estos técnicos chinos, pero ninguno pertenece a la nómina de la empresa en México, sino en la de China. Instalan las vías mecánicas para que las máquinas puedan instalarse y capacitan a los trabajadores nacionales”.

Entre las documentales que presentaron los productores que denunciaron ante T-MEC incluyen la respuesta a una solicitud dirigida a la Comisión Nacional del Agua en la que este organismo asegura que la firma de origen asiático no cuenta con título de concesión de aguas subterráneas emitido por la Dirección Local Hidalgo, y que los trámites para la adquisición de derechos se encontraban en proceso de atención, ya que denunciaron que desde el año anterior se apreciaba maquinaria realizando un pozo.

Igualmente, evidencias fotográficas de que dentro de la planta se llevó a cabo un desmonte de la capa forestal del predio, “encuadrando en lo que define la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable como ‘Cambio de suelo de uso forestal’ (…) y la realización de dos pozos de agua”.

Por las respuestas recibidas de entidades públicas, que incluyen la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los denunciantes aseguran que no existe Manifiesto de Impacto Ambiental ni la solicitud de Cambio de uso de suelo forestal, así como tampoco autorización para pozos de agua.

Con relación a esto último, agregaron en su denuncia que el acuífero Tecocomulco, clave 1319, sufre la problemática de escasez natural de agua y tiene riesgo de sobreexplotación.

“El acuífero Tecocomulco, clave 1319, tiene una disponibilidad media anual de agua subterránea limitada para impulsar el desarrollo de las actividades productivas. El incremento de las actividades agrícolas y de la población, exigirá cada vez mayor demanda de agua para cubrir las necesidades básicas de los habitantes e impulsar las actividades económicas en la región, por lo que ante un posible aumento en la demanda en los volúmenes de agua extraídos, se corre el riesgo de que la extracción de agua se incremente y rebase el volumen máximo que puede extraerse para mantener en condiciones sustentables al acuífero, generando la sobreexplotación del mismo y la disminución e incluso desaparición del caudal base hacia los ríos y de los manantiales, situación que pone en peligro el equilibrio del acuífero, la sustentabilidad ambiental y el abastecimiento para los habitantes de la región, impactando en las actividades productivas que dependen del agua y en el medio ambiente”, expusieron.

El acuífero está ubicado en una región con clima templado subhúmedo en la que se presenta una precipitación media anual de 915.1 milímetros, mientras que la evaporación potencial media anual es de mil 413 milímetros anuales; lo que indica que la mayor parte del agua precipitada se evapora, y que el escurrimiento y la infiltración son reducidos, añadieron.

“La extracción total es de 13.1 millones de metros cúbicos anuales, la descarga natural comprometida es de 0.5 millones de metros cúbicos anuales; mientras que la recarga que recibe el acuífero está cuantificada en 27.8 millones de millones anuales; sin embargo, en las localidades donde se concentran las captaciones de agua subterránea, existe una tendencia local al abatimiento del nivel de saturación, por lo que de seguir aumentando la extracción existe el riesgo de que el acuífero se convierta en sobreexplotado”, alertaron.

Tras el cateo y la clausura de la nave industrial, el secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, Carlos Henkel, dijo que Time Ceramics le compró un predio a una empresa que ya contaba con derechos de explotación de agua por 200 mil metros cúbicos, aunque, acotó, no se han realizado las modificaciones de nombres de las firmas, ante Conagua. Además, sostuvo que la compañía también adquirió los derechos de otro pozo a un particular, asunto en revisión ante la misma autoridad.

Durante la conferencia de este 13 de febrero en la nave industrial de Time Ceramic, remarcó: “Así como ellos, todas las empresas que decidan instalarse en Hidalgo, atenderlos de la mejor forma, darles todas las facilidades (…) Decidimos respaldar la empresa porque ha hecho las cosas de manera correcta”.